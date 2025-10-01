Le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a entériné ce mardi 30 septembre 2025, par décrets, deux lois autorisant la ratification d’accords de financement d’envergure. Ces textes portent sur des projets stratégiques dans les secteurs routier et de l’assainissement.

30 millions UC pour la route inter-États Labé-Mali

La première promulgation concerne la Loi ordinaire L/2025/022-CNT du 13 août 2025. Elle valide l’accord de prêt signé le 5 février 2025 entre la République de Guinée et le Fonds Africain de Développement (FAD). Ce financement, d’un montant de 30 millions d’Unités de Compte (UC), vise l’aménagement de la route inter-États reliant Labé à la ville de Mali, en passant par Kédougou et Fongo-Limbi. Un axe stratégique pour la mobilité et les échanges régionaux.

Plus de 210 millions USD pour l’eau et l’assainissement

Le second décret promulgue la Loi ordinaire L/2025-025-CNT du 13 août 2025, relative au Projet Eau et Assainissement de Guinée (PEAG). Deux accords ont été ratifiés :

Un prêt de 200 millions de dollars avec l’Association Internationale de Développement (IDA).

Un don de 10,92 millions de dollars octroyé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), en qualité d’agent du Fonds pour l’Environnement Mondial.

Ces deux accords, signés le 21 avril 2025, mobilisent ainsi plus de 210,9 millions de dollars pour renforcer l’accès à l’eau potable et améliorer les infrastructures d’assainissement sur le territoire guinéen.