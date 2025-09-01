Le président du Bloc Libéral (BL), Faya Lansana Millimouno, a animé une conférence de presse ce lundi 1er septembre 2025. Très critique à l’égard des autorités de la transition, il a annoncé la consigne de son parti pour le référendum constitutionnel du 21 septembre prochain : voter NON.

Contrairement à certains acteurs de l’opposition plus mesurés, Faya Millimouno invite sans ambiguïté ses militants et sympathisants à rejeter le projet de nouvelle Constitution.

Évoquant les précédents politiques du pays, il a rappelé : “Vous savez pourquoi Alpha Condé nous a donné une nouvelle constitution en 2020 ? C’est parce qu’il y avait des intangibilités dans la constitution de 2010. On ne devait pas y toucher. Parmi celles-ci figurait l’intangibilité liée à la modification du nombre ou de la durée des mandats. Comme il ne devait pas y toucher, des constitutionnalistes lui ont conseillé de rédiger une autre constitution. Ainsi, on passerait de la Troisième République à la Quatrième République. Le lendemain de son instauration, la misère des Guinéens a augmenté.”

Poursuivant, il a dénoncé les dérives constatées : “Nous n’avions pas imaginé qu’en Guinée, on en arriverait à un point où, parce que vous vous exprimez, vous ne pouvez plus dormir les yeux fermés, de peur d’être kidnappés, battus ou fouettés, comme cela a été fait à Maître Traoré ou à Abdoul Sakou. Nous sommes tombés très mal.”

Pour lui, le texte soumis au référendum comporte les mêmes dérives : “Dans la Charte de la transition, sur laquelle le général a juré, il est dit que ni les membres du comité, ni ceux du gouvernement qu’il allait former, ni les membres du CNT ne devraient être candidats à une quelconque élection. Mais aujourd’hui, qui est le candidat du Premier ministre Bauri ? Le général lui-même. Le fait de ne pas avoir reporté ces dispositions revient exactement à ce qu’Alpha Condé a fait en 2020. Il n’y a aucune différence. C’est un autre coup d’État constitutionnel en cours. Et nous, au BL, nous condamnons cela. Nous ne l’accepterons jamais.”

Le leader du Bloc Libéral a par ailleurs alerté sur les menaces qui pèsent, selon lui, sur les libertés publiques : “Si vous lisez entre les lignes, vous comprendrez que les libertés sont verrouillées dans la nouvelle Constitution. Si elle passe, plusieurs journalistes seront obligés de s’exiler dans les pays voisins.”

En conclusion, Faya Millimouno a assuré que son parti mènerait une campagne active afin de “sensibiliser les Guinéens sur les dangers” que recèlerait ce projet constitutionnel.