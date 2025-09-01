Lors de la conférence qu’il a animée, ce lundi 1er septembre 2025, à Conakry, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a apporté des précisions sur l’arrivée des nouveaux billets de banque. Il a tenu à rassurer la population en affirmant que toutes les dispositions sont prises pour mettre un terme à la crise actuelle.

Alors que certains citoyens accusent le gouvernement d’introduire ces nouveaux billets pour financer la campagne référendaire, Ousmane Gaoual Diallo a catégoriquement rejeté cette hypothèse.

“Ce sont des paroles des quartiers, mais aussi il faut les prendre au sérieux, parce que finalement, chacun comprend l’actualité en fonction de sa distance avec l’information. J’ai dit tantôt : l’État ne fabrique pas de l’argent pour une action, sauf si notre économie était en souffrance et que l’État n’avait pas les moyens de faire face à ses engagements et qu’il commande des billets de banque. On peut imaginer qu’il vienne pour répondre à ses difficultés économiques”, a réagi le ministre, précisant que “la crise de liquidité n’est pas une crise économique”.

Il a également insisté sur la solidité des indicateurs macroéconomiques du pays : “Notre taux de croissance est très fort, on est autour de 7 % attendu, et l’inflation est bien maîtrisée dans notre pays. Ce sont des indicateurs que les organismes de financement internationaux s’accordent à dire que notre économie est très bien soutenue par rapport à toutes les économies de la sous-région. Donc, ce n’est pas la conséquence d’une crise économique qui amène à la commande de ces billets de banque”, a précisé Ousmane Gaoual Diallo, tout en rassurant les Guinéens.

“Que nos compatriotes soient sûrs : nous commandons des billets de banque régulièrement pour faire face aux difficultés liées à la qualité même des billets. Il y a des billets, quand ils sont en circulation, ils durent un peu plus longtemps ; il y en a qui s’usent très rapidement, il faut les changer régulièrement.”

Pour mettre fin aux rumeurs, le ministre estime que la Banque centrale devrait davantage communiquer sur la question. “Je pense peut-être que la Banque centrale a intérêt à organiser une journée de visite comme ça, pour que les gens voient là où on fait les tris, combien de quantités d’argent on sort régulièrement du circuit de distribution.”

Il a également évoqué les conséquences du non-remplacement des billets usés dans les institutions bancaires. “Si votre billet est usé, on ne doit pas vous dire que vous le jetez. Vous perdez de l’argent, et l’État perd quelque chose, parce que l’État ne peut plus le remplacer. Vous comprenez ? Donc il y a une forme de comptabilité qui est tenue par ça. Et donc les billets usés… Je sais qu’il y en a certains, quand le billet rentre dans leur poche, ils ont tellement de sympathie à cause du billet qu’ils le tournent dans tous les sens, le broient avec leurs doigts”, a-t-il conclu.