Le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Fassou Théa, a annoncé ce lundi 1er septembre 2025 la fin du repos biologique des poissons, instauré du 1er juillet au 31 août. À compter de ce jour, la zone de pêche s’étendant jusqu’à 60 milles marins est de nouveau ouverte, conformément à l’arrêté A/2024/1854/MPEM/SGG du 31 décembre 2024 portant approbation du plan d’aménagement et de gestion des pêcheries pour l’année 2025.

Selon le ministre, cette fermeture temporaire, qui coïncide avec la période de reproduction des principales espèces, visait à « favoriser le renouvellement des ressources halieutiques afin d’en garantir une exploitation durable ». Il a souligné que la surveillance avait été renforcée tout au long de la période grâce à la collaboration des différentes structures de contrôle. « Aucune infraction n’a été constatée », a-t-il précisé.

La reprise concerne également les activités d’exportation et de réexportation des produits halieutiques. Fassou Théa a invité tous les acteurs de la filière – exploitants, distributeurs, transporteurs et commerçants – à reprendre leurs activités en veillant au strict respect des dispositions réglementaires.

Le ministre s’est dit confiant quant aux résultats positifs des prochaines évaluations des stocks. Il a par ailleurs félicité le gouvernement pour les mesures prises afin d’atténuer l’impact du repos biologique sur les ménages, notamment l’exonération des droits et taxes à l’importation de 15 000 tonnes de poisson.

Il a aussi exprimé sa gratitude au Centre national de surveillance et de police des pêches, à la préfecture maritime, à l’État-major de l’Armée de mer, à la Gendarmerie maritime et à la Brigade des douanes pour leur rôle dans la réussite de cette opération, ainsi qu’à la presse publique et privée pour leur contribution à la sensibilisation.

« Au nom du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, et du Premier ministre Amadou Oury Bah, j’exprime ma profonde gratitude aux acteurs socioprofessionnels de la pêche et à l’ensemble de nos partenaires », a déclaré Fassou Théa.