L’Agence nationale de la météorologie (ANM) a émis, ce lundi 1er septembre 2025, une alerte faisant état d’un risque élevé d’inondations dans plusieurs localités de la Basse Guinée, notamment dans la zone côtière et le Grand Conakry.

Selon le bulletin publié par l’institution, des averses intermittentes accompagnées d’orages locaux ont été enregistrées dans la soirée et la nuit du 31 août.

Ces précipitations devraient se poursuivre au cours des prochaines 24 heures, accroissant les risques de débordements et d’inondations dans les zones vulnérables.

L’ANM invite donc les populations concernées à la vigilance et recommande de prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les impacts liés à cette situation météorologique.