Le Premier ministre, Bah Oury, a officiellement lancé ce week-end la campagne référendaire en Guinée. Il a invité ses compatriotes à se mobiliser le 21 septembre prochain en faveur du “Oui” à la nouvelle Constitution.

Dans son discours de lancement, le chef du gouvernement a déclaré que, le jour du vote, “chacune et chacun des Guinéens pourra, avec responsabilité et fierté, écrire une nouvelle page de notre histoire commune. Le projet de Constitution qui nous est proposé est le fruit de nos combats, de nos aspirations profondes et de notre volonté collective de bâtir une République plus juste, plus démocratique et plus solidaire. Ce texte consacre l’État de droit, renforce les libertés fondamentales et ouvre des perspectives nouvelles pour la stabilité et le développement de notre pays.”

Établissant un parallèle avec 1958, Bah Oury estime que les Guinéens disposent aujourd’hui “de l’opportunité de tourner la page des incertitudes pour en ouvrir une autre, marquée par l’unité, la réconciliation et la confiance en notre avenir”.

Il a rappelé que “durant plusieurs semaines, ce projet a été expliqué, partagé et débattu dans nos villes, nos campagnes, ainsi qu’au sein de nos ambassades et consulats. Vous avez eu le temps de vous l’approprier. Le moment est venu de le soumettre à votre approbation. Le gouvernement vous invite à faire de ce vote un moment massif et historique.”

Annonçant la poursuite de la campagne, le Premier ministre a ajouté : “Dès demain, nous irons de nouveau à votre rencontre. Nous dialoguerons, nous confronterons nos idées, toujours dans le respect républicain. Et le 21 septembre, nous vous invitons, partout en Guinée et dans la diaspora, à vous mobiliser pour le Oui.”

Selon lui, ce choix “n’est pas celui d’un camp contre un autre, mais celui d’une Guinée unie et debout, choisissant la voie de la stabilité, du progrès et de la dignité retrouvée. C’est un Oui pour la paix, un Oui pour des institutions modernes, un Oui pour transmettre un héritage aux générations futures. Faisons de ce référendum l’expression vivante de notre démocratie et de notre volonté commune de forger notre destin collectif. Ensemble, portons ce message d’unité, de renouveau et de cohésion.”