La cérémonie de passation de service au ministère de la Jeunesse s’est tenue ce vendredi 1er août 2025. À cette occasion, le nouveau ministre, Cellou Baldé, a adressé un message fort à la jeunesse guinéenne, l’invitant à prendre une part active dans la construction nationale.

Dans son discours, le ministre a souligné les défis auxquels fait face la jeunesse du pays : “La jeunesse guinéenne a besoin d’être formée, écoutée et accompagnée. Et nous allons nous acharner à ce travail pour mériter la confiance placée en nous.”

Cellou Baldé a assuré que les actions de son département s’inscriront pleinement dans la dynamique de la transition en cours : “Elles seront résolument orientées vers la vision de refondation et de rectification institutionnelle prônée par le chef de l’État, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de l’ambitieux programme de développement socioéconomique durable et responsable Simandou 2040.”

Dans cette perspective, il a lancé un appel à l’engagement collectif des jeunes : “Mobilisons-nous et engageons-nous pleinement dans la vision de réforme portée par le général Mamadi Doumbouya. L’avenir de la Guinée dépend de notre dynamisme et de notre sens des responsabilités.”

Poursuivant son message, Cellou Baldé a invité les jeunes à rompre avec l’attentisme : “Comme l’a rappelé le ministre sortant, si hier on se battait pour accéder à des fonctions au sommet de l’État, au niveau des directions générales, des communes ou des régions, aujourd’hui, depuis le 5 septembre, c’est la jeunesse qui gouverne. Nous ne devons plus nous plaindre, nous retrouver dans des cafés, en train de faire du thé, d’accuser à tort et à travers. Nous devons prendre notre destin en main pour le développement de notre chère nation. Nous constituons plus de 70 % de la population, selon les dernières statistiques. Donc, nous devons être les acteurs de notre propre émancipation.”