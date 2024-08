La troisième édition du tournoi ouest africain de football dénommé “West Africa Champions Cup” se tiendra du 03 au 07 Août 2024 au stade M’balou Mady Guilao Diakité de Kankan.

À quelques jours de la compétition qui réunira 04 clubs guinéens et maliens, le président du comité d’organisation du tournoi déjà présent à Kankan fait un état de lieux des préparatifs avant le jour j.

“Il y a la mise en place par rapport à la production télé parce que nous comptons retransmettre en direct sur Cis TV le tournoi. Aujourd’hui jeudi, il y a les deux équipes maliennes Djoliba AC et Stade Malien qui sont déjà sur le territoire guinéen. Elles seront reçues par les autorités locales de Kankan notamment le gouverneur et le comité d’organisation. Après l’accueil, nous allons installer les équipes. Ce jeudi, il y aura la mise en place tactique. Avant chaque match, les équipes s’entraînent et font les dernières répétitions avant le match. Et puis le 03 août, ça sera l’ouverture du tournoi”, a affirmé Alpha Mady Touré.

Selon le comité d’organisation, le terrain répond aux normes. L’air de jeu est en très bon état. Les tribunes et vestiaires ont été relookés avec le directeur du stade.

Les organisateurs estiment que Kankan est prêt à accueillir ce tournoi.