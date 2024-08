Après la conclusion de la première phase du procès du massacre du 28 septembre 2009, qui a abouti à la condamnation de huit accusés pour crimes contre l’humanité, les regards se tournent désormais vers un second procès. Le coordinateur du collectif des avocats des parties civiles a annoncé que ce nouveau procès pourrait bientôt s’ouvrir, en réponse aux récentes inculpations basées sur les révélations faites devant le Tribunal criminel de Dixinn.

Parmi les personnes récemment inculpées figurent au moins six individus, dont les noms ont été mentionnés au cours des audiences par Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba. Ces nouveaux inculpés comprennent N’gono Sangaré, Théodore, Bienvenu Lamah, ainsi que quatre autres individus. Bien que des recours aient été exercés par les accusés pour annuler les inculpations, les parties civiles espèrent que ce second volet judiciaire débutera dans les prochains jours.

Lors d’un point de presse tenu peu après le verdict rendu le mercredi 31 juillet 2024, le coordinateur du collectif des avocats des parties civiles a exprimé sa satisfaction quant à la condamnation des premiers accusés. “Au cours du procès, Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, avait cité des noms. Il y a N’gono Sangaré, Théodore, et Bienvenu Lamah. Les deux cas sont pendants devant les juridictions. Des recours ont été exercés pour l’annulation des inculpations de ces personnes qui sont en détention, à l’exception de N’gono Sangaré, qui est en fuite. Nous espérons que ce second volet aboutira à un second procès. Nous avons la latitude de faire valoir nos demandes au cours de cette autre phase”, a-t-il déclaré.

Ce second procès est également très attendu par la Cour pénale internationale (CPI). Dans un communiqué publié ce jeudi 1er août 2024, le Bureau du Procureur de la CPI a salué l’issue de la première phase du procès et a exprimé son espoir de voir d’autres actions judiciaires entreprises.

“Le Bureau du Procureur espère d’autres actions concernant les procédures en cours en relation avec les événements du 28 septembre 2009 et continuera à suivre de près les événements qui se déroulent en Guinée”, peut-on lire dans le communiqué.

La conclusion de ce premier procès marque une étape importante dans la quête de justice pour les victimes des massacres du 28 septembre 2009, mais il est clair que le chemin vers une justice complète est encore long. Le second procès sera déterminant pour établir davantage de responsabilités et rendre justice aux nombreuses victimes de ces événements tragiques.