Filière avicole : gouvernement, banques et secteur privé s’engagent pour une transformation durable

Publireportage – Après deux journées d’intenses réflexions, de panels thématiques et de concertations entre les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, les institutions bancaires, les compagnies d’assurance et les professionnels de l’aviculture, les assises consacrées à la Stratégie nationale de développement de la filière avicole ont pris fin, mardi 30 juin 2026, à Conakry. Cette rencontre a permis de poser les bases d’une nouvelle gouvernance de la filière, fondée sur une collaboration renforcée entre l’État et les acteurs économiques afin de faire de l’aviculture un véritable levier de croissance, d’emplois et de souveraineté alimentaire.

Au terme des travaux, la secrétaire générale du ministère de l’Élevage, Halimatou Sirando Diallo, a présenté le communiqué final, saluant la qualité des débats ainsi que l’engagement de l’ensemble des participants. « Les travaux ont été marqués par la qualité des échanges, la forte mobilisation des acteurs ainsi que l’engagement collectif en faveur du développement durable de la filière avicole. Ils ont permis de présenter et d’enrichir la Stratégie nationale de développement de la filière avicole 2026-2035 ainsi que le diagnostic institutionnel et organisationnel du Fonds de développement de l’élevage (FONDEL). Les participants ont également partagé les modèles de réussite dans la filière, examiné les mécanismes de sécurisation des investissements, les opportunités de financement offertes par les banques et les institutions financières, ainsi que les conditions indispensables à l’émergence d’une filière avicole moderne, compétitive, résiliente et durable », a-t-elle déclaré.

Selon le communiqué final, les différentes interventions ont mis en évidence la nécessité d’une synergie d’actions entre l’État, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les établissements bancaires, les compagnies d’assurance ainsi que la Fédération interprofessionnelle nationale de la filière avicole.

Les recommandations issues des assises traduisent cette volonté commune d’accélérer la transformation du secteur. Les participants préconisent notamment l’adoption et la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale de développement de la filière avicole, la création d’un comité de suivi-évaluation, la réalisation d’investissements structurants, le renforcement des capacités des différents acteurs, ainsi que la mise en place d’un environnement plus favorable aux investissements publics et privés.

Ils recommandent également le développement de mécanismes innovants de financement, d’instruments de garantie facilitant l’accès au crédit, ainsi que la conception de produits bancaires et assurantiels spécifiquement adaptés aux réalités de la filière afin de mieux couvrir les risques sanitaires, climatiques, économiques et opérationnels. Les participants souhaitent enfin l’instauration d’un cadre permanent de concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes afin d’assurer un dialogue continu autour du développement de la filière.

Représentant le ministre de l’Élevage à la cérémonie de clôture, la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Djami Diallo, a estimé que ces deux journées de concertation marquent un tournant majeur pour l’avenir de l’aviculture guinéenne. « Ces deux journées constituent une étape décisive dans la transformation du secteur avicole de notre pays. La présentation de la Stratégie nationale de développement de la filière avicole confirme l’ambition du gouvernement de faire de l’agriculture un véritable moteur de croissance économique, de création d’emplois et de souveraineté alimentaire », a-t-elle affirmé.

La ministre a également mis en avant les enseignements tirés des différents panels, notamment ceux consacrés aux expériences des entrepreneurs évoluant dans la filière.

« Les témoignages des champions de la filière ont démontré que la réussite est possible lorsque la vision entrepreneuriale s’accompagne de professionnalisme, d’innovation et de persévérance », a-t-elle souligné.

Abordant la question cruciale du financement, Djami Diallo a estimé que les échanges organisés entre les promoteurs et les institutions financières ont permis de dissiper plusieurs incompréhensions. « Les discussions avec les institutions financières ont démontré que les financements existent. Toutefois, ils nécessitent des projets bien structurés, des entreprises formalisées et des mécanismes de garantie adaptés. Le développement de la filière reposera sur une alliance forte entre l’État, le secteur privé, les institutions financières, les compagnies d’assurance, les organisations professionnelles et les partenaires techniques et financiers », a-t-elle indiqué.

Au nom du gouvernement, elle a réaffirmé la volonté des autorités de poursuivre les réformes engagées afin d’améliorer durablement la compétitivité du secteur. « Le gouvernement entend accélérer la mise en œuvre des réformes institutionnelles, renforcer l’environnement des affaires, améliorer les mécanismes de financement, promouvoir l’investissement privé et accompagner l’émergence de véritables champions nationaux », a assuré la ministre.

Clôturant officiellement les assises, Djami Diallo a lancé un appel à l’ensemble des acteurs pour passer rapidement de la réflexion à l’action. « L’heure n’est plus au diagnostic, l’heure est désormais à l’action. La Stratégie nationale de développement de la filière avicole nous offre une feuille de route claire. Le secteur privé est prêt, les partenaires sont mobilisés, les opportunités d’investissement sont identifiées. Il nous appartient désormais, collectivement, de transformer cette ambition en réalisations concrètes au bénéfice de notre pays et de nos populations », a-t-elle conclu.

Ces assises auront ainsi permis de dégager un consensus autour des réformes prioritaires et de consolider les engagements des différents partenaires en faveur d’une filière avicole moderne, compétitive et durable. Elles ouvrent désormais la voie à la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse destinée à réduire la dépendance du pays aux importations, renforcer la production nationale et contribuer durablement à la sécurité alimentaire de la Guinée.