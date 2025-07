À l’occasion de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FFD4), le Premier ministre guinéen, Bah Oury, a présenté les priorités de son pays en matière de développement. Dans son intervention, le chef du gouvernement a rappelé les efforts engagés sous la direction du CNRD, évoquant « une dynamique de réformes structurelles axées sur la mobilisation interne des ressources, l’exploration de solutions de financement innovantes et le renforcement des partenariats stratégiques ».

Alors que les débats portent notamment sur le déficit annuel de 4 000 milliards de dollars auquel sont confrontés les pays en développement, Bah Oury a insisté sur la nécessité d’une réforme profonde et urgente du système financier international :« Le déficit mondial de financement du développement se creuse dangereusement. Nous devons redéfinir la solidarité internationale, non pas comme un principe moral abstrait, mais comme une condition pragmatique de survie partagée. »

Il estime qu’une transformation en profondeur du multilatéralisme est la seule réponse efficace : « Le monde ne pourra faire face aux risques systémiques qui s’accumulent — qu’il s’agisse du climat, de la dette, des conflits armés, de la sécurité alimentaire ou des fractures numériques — qu’en renouvelant profondément les bases du multilatéralisme, en particulier financier. »

Le Premier ministre a également attiré l’attention sur la situation alarmante du Sahel, soulignant les conséquences d’un soutien international tardif . « Notre région est déjà le symbole vivant de ce qui pourrait advenir si la solidarité tarde à se manifester. La crise sahélienne illustre, à l’échelle de la planète, les méfaits du changement climatique. […] Nous sommes confrontés à une équation complexe : répondre à des besoins sociaux urgents, tout en assurant une transition économique compatible avec les objectifs climatiques et économiques mondiaux. »

Dans cette optique, il plaide pour des instruments de financement différenciés, adaptés aux réalités spécifiques des pays en développement : « Une aide au développement qui ignore les efforts d’investissement vert ou les contraintes de vulnérabilité climatique n’est ni juste, ni inclusive, encore moins efficace. »

Bah Oury a mis en avant les réformes économiques déjà engagées, soulignant la volonté de bâtir un modèle résilient et souverain : « La Guinée a entrepris une transformation profonde de son économie, en mobilisant des leviers nationaux, en s’ouvrant à l’innovation financière, aux partenariats stratégiques et à des réformes courageuses dans la gouvernance des ressources publiques. Le programme Simandou, qui structure notre stratégie de diversification et de souveraineté productive, symbolise cette ambition. Il ne s’agit pas seulement de bâtir une économie plus robuste, mais de créer un modèle endogène et durable, capable de générer des emplois, de bâtir des chaînes de valeur et de garantir l’accès aux services essentiels. »

Au cœur de la conférence, la préservation de l’environnement et la valorisation du patrimoine naturel occupent une place centrale. Bah Oury a rappelé l’initiative d’inscrire le massif du Fouta Djallon au patrimoine mondial de l’UNESCO, « gage d’un développement durable associé à une coopération transfrontalière renforcée ».

Réaffirmant l’engagement de la Guinée en faveur de l’intégration régionale, il a déclaré : « La Guinée reste disponible pour soutenir les dynamiques d’intégration, en mettant à contribution son territoire, ses infrastructures et ses ressources au service du bien commun régional. »

Le chef du gouvernement guinéen a lancé un appel à la communauté internationale : « Nous réclamons une réforme effective de l’architecture financière internationale, un mécanisme équitable de traitement de la dette, une coopération fiscale mondiale qui ne marginalise plus les pays du Sud et une approche réellement partenariale du financement du climat et du développement. »