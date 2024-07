Le gouvernement guinéen vient de réagir suite à l’accident de la circulation survenu dans la nuit du dimanche à lundi 1er juillet 2024, à Marela dans la région de Faranah.

Dans son communiqué, le gouvernement fait état de 13 morts et des blessés qui ont été évacués à l’hôpital pour recevoir des soins.

“C’est un véhicule frigorifique transportant des sacs de riz et des passagers qui s’est renversé, entraînant la mort de 13 personnes dont 10 femmes et 3 hommes. Les blessés ont été rapidement évacués et admis au centre de santé de Marela pour recevoir les soins d’urgence nécessaires”, soutient le gouvernement, évoquant ainsi la cause de cet accident.

“Les premières informations indiquent qu’un excès de vitesse aurait provoqué la perte de contrôle du véhicule, le précipitant dans un ravin”, précise le communiqué.

Face à cette situation, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Il invite aussi les citoyens “à redoubler de prudence sur les routes et à respecter strictement les règles de sécurité routière pour éviter de tels drames à l’avenir”, lance le gouvernement.