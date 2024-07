Jugé sans ses avocats à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), l’ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, a refusé de répondre aux questions des parties, ce lundi 1er juillet 2024. Malgré cela, les débats ont été ouverts et le juge a ordonné l’identification de tous les immeubles appartenant au prévenu ou à ses proches. Dans le viseur de l’État guinéen se trouve notamment le domicile de Mohamed Diané.

Comme lors des précédentes audiences, la question de la présence des avocats a été débattue. Finalement, le juge a décidé d’ouvrir les débats étant donné que M. Diané a constitué des avocats qui ont décidé, de commun accord avec lui, de suspendre leur participation à l’audience.

« Je n’ai rien à dire. » « Je ne sais pas. » Telles ont été les réponses du prévenu à toutes les questions. L’ancien ministre de la Défense nationale sous le régime d’Alpha Condé n’a pas daigné répondre aux questions du juge, du parquet et de la partie civile. Ainsi, les débats n’ont pas prospéré. Mais pour le parquet, « cette attitude du prévenu n’est pas une surprise.»

Le domicile du prévenu parmi les biens incriminés

Pour l’avocat de l’État guinéen, Me Pépé Antoine Lamah, dans le cadre du blanchiment de capitaux, M. Diané posséderait plusieurs immeubles à Conakry, utilisant des prête-noms pour ne pas être identifié comme le vrai propriétaire. Pour faire avancer la procédure, il a sollicité les services de l’État pour l’identification des propriétés du prévenu à Conakry, notamment son domicile actuel qu’il n’avait pas déclaré.

« La plupart de ses immeubles se trouvent à Kankan. En plus, à l’enquête de police, il n’a pas déclaré un immeuble à Conakry. Pourtant, là où il habite, il n’est pas en location. Donc, nous vous demandons d’ordonner aux services de l’Habitat de procéder à l’identification du domicile et vous verrez qui a son nom sur le titre foncier. C’est important parce que nous sommes en matière d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, les techniques utilisées sont souvent les prête-noms : le nom de son enfant, son épouse ou son neveu. Cette information permettra à la cour de comprendre davantage. Nous autres, nous avons des informations que nous allons porter à votre connaissance », a déclaré Me Pépé Antoine Lamah.

Le parquet spécial a aussi emboîté le pas à la partie civile. Aly Touré est allé plus loin en sollicitant la saisie de tous les bâtiments se trouvant au nom du prévenu ou d’un de ses proches à Conakry. Selon le procureur, si un immeuble est saisi, son propriétaire ou supposé propriétaire se présentera afin de justifier comment il l’a obtenu.

Avant de renvoyer l’audience au 8 juillet prochain, le juge Yacouba Conté a ordonné à la Direction nationale des domaines et du cadastre (DOCAD) de procéder à l’identification du propriétaire du domicile de Mohamed Diané ainsi que de tout autre domaine immatriculé à son nom, aux noms de son épouse ou de ses enfants.

L’ancien ministre de la Défense nationale est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’enrichissement illicite. Depuis quelques mois, ses avocats ne participent pas aux audiences.