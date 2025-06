En séjour à Conakry, une délégation du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine évalue le processus de transition en cours en Guinée. Objectif : apprécier les efforts déployés en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel, près de quatre ans après la prise du pouvoir par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

La mission a été reçue par le Premier ministre, Bah Oury. À sa sortie d’audience, l’ambassadeur Harold Bundu Saffa, président en exercice du CPS, a salué l’engagement des autorités guinéennes à conduire le pays vers une transition inclusive et respectueuse des principes de l’Union africaine.

« Comme vous le savez, la Guinée, c’est un pays lié en Afrique et c’est un pays qui a joué un rôle très important dans la lutte panafricaniste pour la libération de toute l’Afrique », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité pour l’UA d’accompagner le pays dans cette période charnière. « À ce moment difficile dans l’histoire du pays, il faut que l’Union africaine et surtout le Conseil de paix et de sécurité soient solidaires avec le pays », a-t-il ajouté.

L’ambassadeur Saffa a indiqué que les échanges avec le Premier ministre ont permis de féliciter le gouvernement pour les efforts consentis, tout en réaffirmant la nécessité d’un processus de transition conforme aux normes continentales. « Nous avons discuté avec le Premier ministre et nous avons félicité le gouvernement et les autorités guinéennes par rapport aux efforts qu’ils sont en train de déployer pour retourner le pays à l’ordre constitutionnel. Mais cela, conformément aux règles de l’Union africaine. »

Le président du CPS a enfin insisté sur l’importance de l’inclusivité. « Nous voulons que ce processus de transition soit inclusif et que toutes les voix soient entendues, que les femmes et les jeunes, tout le monde soit impliqué dans le processus pour que nous voyions une Guinée prospère dans un avenir très positif. »

En réponse, le premier ministre, Bah Oury, a rassuré de l’engagement de son gouvernement pour un retour à l’ordre constitution apaisée. “Avec l’aide de Dieu, nous irons pour une transition apaisée, réussie et un retour à l’ordre constitutionnel qui permettra à la Guinée de démarrer enfin. Vous êtes venus en paix, on vous souhaite un retour en paix”.

La mission a également rencontré les départements sectoriels : le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation, la Cour des comptes et la Cour suprême.

Ce déplacement du CPS intervient dans un contexte de pressions internes et internationales croissantes en faveur d’un calendrier clair et réaliste pour la fin de la transition.