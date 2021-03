L’instance dirigeante du football guinéen se prépare à avoir un nouveau dirigeant. Pendant ce temps, l’heure est à l’annonce des candidatures.

Kerfala Person Camara a coupé court aux supputations quant à sa candidature à la présidence de la fédération guinéenne de football, ce lundi. Dans son discours en face des présidents des leagues régionales de football professionnel, le patron de Hafia FC a annoncé que sa candidature se pose à un moment où l’instance serait dans un état indésirable.

«Nous sommes tous des Guinéens amoureux de notre pays qui souhaitons en véhiculer la meilleure image possible à travers le monde. Et le football constitue à cet égard, comme vous le savez, un formidable vecteur de communication à condition qu’il soit géré et administré dans cette perspective… Or force est de constater que nous sommes bien loin du compte aujourd’hui :

En effet, nous avons eu à subir récemment l’humiliation d’une disqualification par la CAF de nos U-17 pour une sombre affaire de falsification des dates de naissance de nos jeunes joueurs inscrits par la Féguifoot pour disputer la CAN de cette catégorie d’âges ;

sachant que notre Equipe Nationale U-17 est suspendue au moment où je vous parle, car nous sommes toujours en train de payer le prix de la sanction infligée à la Féguifoot.

Nos jeunes sont par ailleurs totalement ignorés par une Féguifoot qui n’a jamais pris la peine de mettre en place un quelconque plan de formation, ni même d’organiser des compétitions – minimes, cadets et juniors – dignes de ce nom, pourtant nécessaires au parcours sportif d’un jeune footballeur destiné à nourrir nos clubs et le Syli national…»,

Au chapitre des humiliations, poursuit KPC «nous avons dû également essuyer dernièrement l’affront de voir le candidat officiel de la Guinée invalidé par la Commission de Gouvernance de la CAF, pour le mandat qu’il briguait au sein du prestigieux Comité-exécutif de la Confédération africaine de football…Et je ne veux pas, au-delà de ce que je viens de mentionner, rentrer dans les détails de tous les scandales déplorables qui ont récemment mis à mal la crédibilité de notre Fédération…»

«Je prétends haut et fort chers amis, que nous méritons mieux que cela : oui, notre Guinée vaut beaucoup mieux que cela. Car ce n’est pas cette 3ème place au CHAN 2021. Performance certes louable et dont l’unique mérite revient à la Ligue professionnelle, dont tous les joueurs sont issus – qui peut à elle seule nous satisfaire et nous conduire à valider le bilan de la Fédération sortante.

La performance du CHAN est de mon point de vue un arbre qui cache la forêt de nos insuffisances ! Nous ne pouvons pas en effet oublier que la Féguifoot a totalement failli à ouvrir les nombreux chantiers essentiels au développement de notre football !!

Voilà pourquoi je saisis aujourd’hui l’opportunité de vous annoncer ma candidature à la présidence de notre « maison Féguifoot », en promettant de tout faire pour que nous puissions reconquérir enfin la place que nous méritons : en phase avec les aspirations de la famille du football Guinéen.

Je m’engage à initier dès mon élection, avec l’appui de l’équipe homogène qui m’accompagnera, des réformes profondes que tous les amateurs de football Guinéens appellent de leurs vœux», a dit monsieur Kerfala.