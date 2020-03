Fodé Bangoura sur le report du scrutin: « On n’a fait que reporter les problèmes”

A en croire le président du Parti de l’unité et du progrès (PUP), le report des élections législatives et du référendum ne résout pas la crise sociopolitique actuelle.

Le report du double scrutin du 1er mars est au centre de l’assemblée générale du PUP, ce samedi 29 février 2020. “Le discours [du président Alpha Condé] n’a pas résolu les problèmes, mais les a reportés. Donc, il y a toujours des problèmes”, estime Fodé Bangoura en pointant du doigt la responsabilité de la Ceni.

“Tous ces problèmes sont créés par la Ceni. Si les gens ne sont pas allés au vote c’est parce qu’ il y a un fichier qui n’est pas bon. Les guinéens disent nous n’acceptons pas ce fichier avec 2 millions de citoyens avec des irrégularités« .

En ce qui concerne le référendum, l’ancien secrétaire à la Présidence ne trouve pas l’opportunité d’un changement constitutionnel.

Si Alpha Condé a décidé de reporter de 2 semaines le scrutin initialement prévu le 1er mars, selon M. Bangoura cela est dû à la pression populaire. » C’est dû à la pression de la population guinéenne. L’internationale n’allait jamais venir, si les Guinéens ont avaient applaudi. Donc, l’internationale est venue appuyer les efforts de la communauté nationale« .

“Tant que les problèmes ne sont pas résolu, prévient il, il n’y aura pas d’élections. Et tous les problèmes là ne peuvent pas être résolus dans ces 15 jours là. Les guerres les plus atroces finissent toujours autour d’une table. Pourquoi on n’appelle pas les Guinéens au dialogue? Et pourqu’on aille au dialogue, il faut créer la confiance. Et il n’ y a pas de confiance entre les Guinéens. Il faut restaurer cette confiance”.

Toutefois, l’opposant pense que “le report c’est mieux que si le pouvoir avait voulu forcer pour tenir le vote« .