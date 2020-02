Législatives 2020: le RPG affiche son strict refus quant au report de la date

« Nous ne ferons pas de marche arrière avec ces élections «

Lors de l’assemblée générale du RPG Arc-en ciel samedi 1er février 2020, le bureau politique national du parti a rejeté les propositions des leaders religieux en ce qui concerne le report de la date des élections législatives du 16 février prochain.

Dans leur médiation pour le retour du calme en Guinée, les chefs religieux(musulmans et chrétiens) ont suggéré au président de la République de reporter la date des législatives, même si les campagnes sont en cours il y a plusieurs jours dans tout le pays.

Au RPG, cette suggestion n’est pratiquement pas considérée. Selon Alpha Ibrahima Kéïra, l’heure n’est plus aux discours intenses.

« Il y a certains qui sont en train de s’agiter et c’est leur droit. Mais comme on l’a toujours dit, au RPG Arc-en-ciel tout ce qui se fait dans ce pays doit être conforme à la Loi. Ce processus n’est ni l’oeuvre du président Alpha Condé ni du RPG mais celui de tous les partis voulant avancer« , a dit ce membre du bureau politique national et ministre d’Etat à la Présidence de la République.

Alpha Ibrahim Keïra affirme que le gouvernement ne fera pas de marche arrière. En répondant aux religieux sans citer de nom, il a lancé cet appel.

« Nous demandons au nom du parti, au directeur du protocole de ne jamais introduire des gens comme à la Présidence pour fatiguer le président de la République qui a du travail et qui veut que nous allions conformément à la volonté populaire, aux urnes ».

Adama Hawa Bah