Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) est sorti de son silence après la suspension de plusieurs de ses cadres ayant affiché publiquement leur soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Dans une déclaration officielle, la formation politique dirigée par Lansana Kouyaté entend lever toute ambiguïté sur les motivations et la portée de cette mesure.

Le différend entre le PEDN et ces cadres, auteurs d’une déclaration rendue publique le 24 décembre, demeure au centre de l’actualité politique. Suspendus le 29 décembre, les concernés sont visés, selon le parti, par une décision mûrement réfléchie, prise dans le strict respect des textes internes.

« Face à la gravité des propos tenus et afin d’éviter toute confusion ou interprétation erronée, le Bureau Politique de l’Espoir (BPE) et le Bureau Exécutif National (BEN) se sont réunis en session ordinaire le samedi 27 décembre 2025. Cette rencontre avait pour objectif d’examiner les faits avec responsabilité, dans le strict respect des textes statutaires et réglementaires qui organisent la vie et le fonctionnement du Parti », précise le PEDN.

À l’issue de cette session et après consultation des instances compétentes, la décision de suspension a été actée. Le parti insiste sur le caractère réglementaire de la démarche : « Il importe de préciser que cette mesure n’est pas une sanction improvisée, mais le résultat d’un processus régulier, collégial et conforme aux règles internes du Parti ». La déclaration souligne par ailleurs que la décision du président Lansana Kouyaté s’inscrit pleinement dans le cadre de ses prérogatives.

Selon le PEDN, cette mesure vise avant tout à protéger les fondements de la formation politique. « Elle vise essentiellement à préserver la discipline, la cohésion interne et la crédibilité du PEDN, valeurs fondamentales de notre engagement politique », affirme le parti, qui réitère son attachement « au respect des règles, à la responsabilité collective et à la transparence dans la gestion de ses affaires internes ».

En conclusion, le PEDN appelle l’opinion publique et ses militants à la vigilance, les invitant à ne se fier qu’aux communications émanant de ses instances régulièrement habilitées.