Les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 décembre, proclamés ce mardi par la Direction générale des élections (DGE), confirment la victoire de Mamadi Doumbouya dès le premier tour. Le candidat sortant a recueilli 4 594 262 voix, soit 86,72 % des suffrages exprimés.

Derrière lui, la surprise du scrutin vient d’Abdoulaye Yéro Baldé. Pour sa première participation à une élection présidentielle, le candidat du FRONDEG s’est hissé à la deuxième place, arrivant en tête de l’opposition. Il totalise 349 129 voix, soit 6,51 %, un score qui dépasse le seuil requis et lui permet de récupérer les 900 millions de francs guinéens de caution versés au départ de la course électorale.

Un résultat perçu par de nombreux observateurs comme un coup de maître pour l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, absent jusque-là des grandes joutes électorales nationales. Malgré l’écrasante victoire du président sortant, Yéro Baldé s’impose comme la principale alternative politique issue du scrutin.

Il devance largement Faya Lansana Millimouno, candidat du Bloc libéral (BL), arrivé troisième avec 108 077 voix, soit 2,04 %.

Ces résultats traduisent une recomposition du paysage politique guinéen, marquée par l’absence de figures historiques telles que Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré ou Lansana Kouyaté. Dans ce nouveau contexte, Abdoulaye Yéro Baldé apparaît désormais comme la première force de l’opposition et l’un des acteurs politiques majeurs appelés à compter dans la période post-électorale.