À la veille des célébrations de fin d’année, prévues les mercredi 31 décembre 2025 et jeudi 1er janvier 2026, la Direction générale de la police nationale (DGPN) a annoncé la mise en place d’un important dispositif sécuritaire sur l’ensemble du territoire national. Objectif : garantir un climat de paix et de sérénité durant les festivités.

Dans un communiqué lu par la capitaine Rama Baldé, chargée de la communication, la DGPN a appelé les agents à faire preuve de professionnalisme et de vigilance, tout en précisant qu’ils resteront mobilisés avant, pendant et après les fêtes.

« À cet effet, des barrages filtrants seront mis en place, notamment dans la zone de Conakry, afin de réguler la circulation et de réduire la vitesse des engins roulants. Les agents déployés sur le terrain sont appelés à faire preuve de professionnalisme et de vigilance afin de détecter et prévenir tout mouvement subversif susceptible de perturber le bon déroulement de ces festivités », a déclaré la capitaine Rama Baldé. Elle a également rappelé que la police « invite les citoyens à la vigilance ainsi qu’au respect scrupuleux du Code de la route ».

La police nationale a par ailleurs réaffirmé sa détermination « à garantir des festivités de fin d’année paisibles et sécurisées », tout en lançant un appel particulier aux parents. « Elle exhorte également les parents à la vigilance et à assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants afin de faciliter le travail des agents déployés sur le terrain », a-t-elle ajouté.

Enfin, la Direction générale de la police nationale rappelle que le numéro vert 117 demeure opérationnel 24h/24 et 7j/7 pour tout besoin d’assistance.