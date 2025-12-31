Après un long silence, l’ancien président guinéen Alpha Condé est sorti de sa réserve ce mercredi 31 décembre 2025, à la veille du Nouvel an. L’ex-chef de l’État a abordé plusieurs sujets d’actualité nationale, tout en livrant une critique sévère de la gestion du régime de transition dirigé par le CNRD.

Dans un premier temps, Alpha Condé a exprimé des messages de solidarité à l’endroit des populations affectées par les difficultés sociales et sécuritaires que traverse le pays. « Que cette année vous apporte paix intérieure, force morale et espérance, malgré les épreuves que traverse notre nation. À nos frères et sœurs malades, un prompt rétablissement. À toutes les familles endeuillées par la violence, l’injustice, la misère ou l’arbitraire, j’adresse mes condoléances les plus attristées. La nation partage votre douleur », a-t-il déclaré.

S’adressant ensuite directement aux Guinéens, l’ancien président a salué leur résilience face à la transition en cours, qu’il qualifie de conséquence du coup d’État du 5 septembre 2021. «Je vous salue et bénit pour votre résilience, votre dignité et votre patience face aux souffrances imposées par une transition née du coup d’État du 5 septembre 2021. Vous faîtes face à l’inacceptable et résistez à la peur et au mensonge. Votre endurance force le respect. Je vous félicite pour avoir massivement boycotté cette mascarade électorale. Votre refus est un acte de lucidité et de courage. Je vous garantis que Mamadi Doumbouya ne sera jamais le président de la Guinée quel que soit le résultat de ce triste spectacle électoral qu’il vient d’organiser ».

Abordant la situation économique du pays, Alpha Condé a dénoncé ce qu’il considère comme une gouvernance marquée par la corruption et la mauvaise gestion sous le CNRD. « La crise de liquidités a étranglé le pays. L’économie s’est effondrée. L’État fonctionne grâce à la planche à billets, provoquant ainsi l’inflation qui appauvrit les ménages. Les constructions et enrichissements des membres du CNRD en Guinée comme à l’étranger sont connus de tous. Pendant ce temps, la misère s’aggrave et les inégalités explosent. Mes anciens collaborateurs sont en prison pour des accusations fallacieuses, tandis que les violations des droits humains se multiplient et que la peur s’installe ».

Concernant le projet minier de Simandou, l’ancien président a tenu à rappeler que la reprise du contrôle du gisement de fer a été engagée sous ses mandats. Il affirme que la convention d’exploitation de Simandou signée entre le gouvernement et la société Winning Consortium a été ratifiée par le parlement, promulguée et publiée conformément aux normes requises en la matière.

Alpha Condé a toutefois regretté ce qu’il qualifie de décisions opaques prises par les autorités de transition, notamment l’abandon du projet de port en eau profonde de Moribaya. «Malheureusement, la junte, dans une opacité totale, a annulé la construction du port en eau profonde de Moribaya pour des intérêts personnels. Alors que celui-ci devrait servir à la fois comme un port minéralier et commercial avec les emplois induits pour la jeunesse guinéenne », a-t-il soutenu, ajoutant que le chemin de fer et les investissements étaient déjà engagés.

L’ancien chef de l’État a également rappelé plusieurs projets d’infrastructures initiés sous son administration. « Les grandes infrastructures : Coyah-Kindia-Mamou-Dabola, Kissidougou-Guéckédougou-Kondébadou, Coyah-Farmoriah, les voiries urbaines de Conakry, les échangeurs de Kagbélén, Km 36, Cosa et Bambéto, cinq ponts métalliques, les lignes d’interconnexion électrique Côte d’Ivoire–N’zérékoré, Linsan–Fomi, Mali–Kankan, ont été initiées par l’action de mon gouvernement et financées par des partenariats (Chine, Émirats arabes unis, BAD, BID, Agence hollandaise et BEI). La junte en dénature la vision initiale de ces infrastructures susmentionnées tout en s’en attribuant le mérite », a-t-il conclu.