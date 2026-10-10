Guinée : trois nouvelles cours d’appel annoncées à Labé, Nzérékoré et au Tribunal de commerce

Le ministre de la Justice, Ibrahima Sory 2 Tounkara, a annoncé la création prochaine de trois nouvelles cours d’appel en Guinée. Cette initiative vise à rapprocher davantage la justice des citoyens et à faciliter l’accès aux juridictions pour les justiciables, notamment ceux qui disposent de moyens limités.

Actuellement, le pays compte deux cours d’appel : celle de Conakry, qui couvre la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée, et celle de Kankan, compétente pour la Haute-Guinée et la Guinée forestière.

En déplacement à l’intérieur du pays dans le cadre d’une tournée, le ministre de la Justice s’est rendu à Kankan, ce vendredi 9 octobre 2026. C’est au cours de cette étape qu’il a annoncé la mise en place prochaine de trois nouvelles juridictions d’appel, à Nzérékoré, à Labé et au niveau du Tribunal de commerce. « C’est toujours le souci de Monsieur le Président de la République de rapprocher la justice des justiciables. C’est pourquoi, nous avons envisagé la mise en place très prochainement de trois cours d’appel, notamment à Nzérékoré, à Labé et aussi au niveau du tribunal de commerce.»

Pour le ministre, cette réforme devrait permettre de réduire les contraintes financières et géographiques auxquelles sont confrontés de nombreux justiciables. Certains renoncent même à poursuivre leurs démarches judiciaires faute de moyens pour se déplacer vers les juridictions compétentes.

Ibrahima Sory 2 Tounkara a notamment évoqué le cas des habitants de la Guinée forestière, contraints de se rendre à Kankan pour faire appel d’une décision de justice. Une situation qui peut s’avérer particulièrement difficile pour ceux qui ne disposent ni de ressources suffisantes ni de proches pour les accueillir.

« Il y a des justiciables qui abandonnent la procédure, faute de moyens. Imaginez la Cour d’appel de Kankan qui couvre les ressorts de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Un justiciable de Yomou, par exemple, qui relève appel devant la Cour d’appel de Kankan. Vous voyez la distance et vous voyez les moyens (…) Quand ça vient, l’intéressé va venir, va rester combien de temps à Kankan ? Il n’a ni parents, il n’a même pas de résidence. Comment il va faire ? Donc, c’est pourquoi la mise en place d’une cour d’appel à N’Zérékoré et à Labé serait très bienvenue », a justifié le ministre de la Justice.

La création de ces nouvelles cours d’appel, si elle se concrétise, devrait ainsi contribuer à limiter les déplacements coûteux des justiciables et à faciliter le traitement des procédures judiciaires dans les différentes régions du pays.