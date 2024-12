Interdites depuis mai 2022, les manifestations politiques vont reprendre effectivement à partir de 2025. C’est le président de la transition lui-même qui l’a annoncée dans son discours de nouvel an. (Extrait)

“Notre pays a longtemps été marqué par des drames liés aux manifestations politiques. L’autorité de l’État était fréquemment bafouée, l’ordre public troublé et la libre circulation des biens et des personnes compromise. Cette situation a conduit le CNRD à prendre ses responsabilités et à circonscrire temporairement les activités politiques sur tout le territoire national.

Après une période d’observation et après concertation de nos concitoyens, la reprise totale des activités politiques sera effective dès l’année 2025. Cette reprise devra se faire désormais dans le respect de l’État, des pouvoirs publics, des dispositions sécuritaires et de l’ordre public, et suivant les règles qui résistent à l’exercice des activités politiques. L’État, par toutes circonstances, n’hésitera pas à prendre ses responsabilités en cas de trouble à l’ordre public, de menace ou d’atteinte à l’unité nationale”, a déclaré le Général Mamadi Doumbouya.