L’ancien président de la République s’est adressé à ses compatriotes à l’occasion du nouvel an. Alpha Condé a fustigé la gestion du CNRD « incapable de satisfaire les besoins des Guinéens » et accuse la junte de confisquer les libertés fondamentales des citoyens au lieu de s’atteler au retour à l’ordre constitutionnel.

Depuis l’exil, l’ancien chef d’Etat, déchu le 5 septembre 2021, ne manque de critiquer les autorités de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Selon lui, les Guinéens ont vécu « la plus dure année » depuis l’indépendance par le fait de l’incompétence des dirigeants actuels. «La confiscation de nos libertés débutée le 5 septembre 2021 a atteint son paroxysme en 2023. Au cours de cette année qui vient de s’écouler, la junte nous a privés des libertés les plus élémentaires: celles d’exprimer nos opinions, de nous rassembler, d’échanger sans violation du secret de notre vie privée, celles de nous déplacer, de vivre sans avoir peur d’une arrestation arbitraire, d’un jugement orienté et d’un emprisonnement sans fin. Nous n’oublierons jamais ceux qui ont été tués sans autre forme de procès, ceux qui ont perdus leurs biens les plus précieux avec la montée du grand banditisme ou les familles dont les femmes et petites filles se sont faites violées. De surcroît, certains des acquis essentiels depuis mon arrivée à la magistrature suprême en 2010 ont été dilapidés par une équipe de prédateurs qui ne représente ni l’armée nationale, ni le peuple souverain de Guinée. De valeureux soldats et sous-officiers, officiers généraux et officiers supérieurs républicains promus en notre temps pour leurs mérites et par suite d’une profonde réforme du secteur de la sécurité ont subi des radiations, affectations arbitraires, ou ont été remerciés sans ménagements et poussés d’office à la retraite quand ils n’ont pas été victimes d’assassinats ciblés», a-t-il déclaré dans son discours de nouvel an.

L’ancien chef d’Etat accuse ouvertement le chef de la junte au pouvoir de non respect de ses engagements. « Cette équipe qui a détourné le pouvoir est incapable de satisfaire les besoins les plus ordinaires de notre communauté : incapable d’assurer la desserte en eau et en électricité; incapable de fournir du carburant aux usagers pour permettre le libre mouvement des populations et supporter les activités économiques; incapable de faire fonctionner l’hôpital Donka que nous avons réhabilité avec des équipements de dernière génération dans le but de réduire les lacunes en matière de soins de santé et d’améliorer la qualité des services médicaux pour tous ceux qui en ont besoin. Bientôt, très bientôt, cette équipe ne pourra plus payer les salaires des fonctionnaires et faire face aux dépenses exorbitantes et surfacturées dans les travaux publics. En effet, le ton vient d’être donné par le Premier ministre et le ministre des Finances de ce gouvernement illégitime aux ordres de la junte putschiste qui viennent de nous annoncer pour la première fois depuis l’Independence, des lendemains difficiles et leur incapacité à subvenir aux besoins des Guinéens, et assurer le développement économique et social du pays. Même pendant la période Ebola et de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement d’alors avait réussi à juguler la crise et à subvenir aux besoins des populations et à les protéger».

Alpha Condé encourage donc ses compatriotes à «désavouer ce ton défaitiste, qui n’est pas guinéen, à maintenir votre espoir, votre détermination et votre engagement envers notre communauté. En travaillant ensemble, nous pouvons atteindre des sommets que nous n’aurions jamais cru possibles».