Fête de Tabaski : Dr Dansa Kourouma invite les acteurs politiques à « se donner la main »

À l’occasion de la célébration de la fête de l’Aïd el-Adha, le candidat de l’UMP, Dr Dansa Kourouma, a accompli ce mercredi 27 mai 2026 la grande prière à Hamdallaye, dans la commune de Ratoma. Devant les fidèles musulmans, il a lancé un appel à l’unité nationale, à la paix et à la cohésion sociale.

S’exprimant après la prière, Dr Dansa Kourouma a invité les acteurs politiques guinéens à privilégier le dialogue et le rassemblement afin de préserver la stabilité du pays.

« Je m’adresse aux politiciens, à tous ceux qui ont été élevés en dignité pour gouverner et diriger ce pays. Ceux qui cherchent le pouvoir et ceux qui l’exercent aujourd’hui, je demande à chacun de se donner la main, d’unir la Guinée et les Guinéens », a-t-il déclaré.

Le candidat de l’UMP a également exhorté les Guinéens à se tourner vers Dieu afin de surmonter les difficultés auxquelles le pays est confronté. « Il y a eu trop de souffrances dans ce pays. Disons halte et profitons de cette prière pour nous repentir devant Dieu », a-t-il ajouté.

Revenant sur la signification religieuse de l’Aïd el-Adha, Dr Dansa Kourouma a rappelé que cette fête symbolise le sacrifice, le pardon et le repentir. Il en a profité pour formuler des prières en faveur du chef de l’État, Mamadi Doumbouya.

« Ma prière va également au chef de l’État : qu’il soit en bonne santé et qu’il ait l’intelligence, l’inspiration et la sagesse nécessaires pour conduire ce pays vers un développement socio-économique durable », a-t-il indiqué, avant de souhaiter davantage de loyauté au sein de l’appareil d’État.

Il a enfin imploré la bénédiction divine pour la Guinée et appelé les citoyens à préserver l’entente entre les différentes composantes de la nation.