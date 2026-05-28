Burkina Faso : la grande mosquée sunnite de Ouagadougou encore fermée, 20 ans après sa réouverture

Les autorités de la transition du Burkina Faso dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré ont ordonné la fermeture de la grande mosquée du Mouvement sunnite de Ouagadougou.

L’arrêté signé par le gouverneur de Ouagadougou, Abdoulaye Bassinga, invoque des risques de troubles à l’ordre public. “Est fermée jusqu’à nouvel ordre la grande mosquée du mouvement sunnite de Ouagadougou, située sur les parcelles 02 et 03 lot 11, section 019 (AW), à la Zone d’activités commerciales et administratives (ZACA), pour risques de troubles à l’ordre public”, souligne la décision.

Cette mesure intervient quelques jours après l’interpellation de l’imam Mohamed Ishaq Kindo, qui avait critiqué l’adoption d’un projet de loi encadrant les pratiques religieuses.

Des partisans du leader religieux étaient descendus dans les rues pour dénoncer son arrestation et exiger sa libération. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l’ordre à coups de gaz lacrymogène.

La Grande Mosquée sunnite de Ouagadougou n’en est pas à sa première fermeture. Dans les années 1990, le lieu de culte avait déjà été fermé à deux reprises en raison d’une grave crise interne ayant parfois dégénéré en affrontements. Au début des années 2000, la mosquée avait été fermée une troisième fois avant sa réouverture en octobre 2006.