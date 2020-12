Dans un communiqué rendu public ce jeudi 31 décembre 2020, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentration et celui du Commerce ont réagit par rapport à la prolifération d’Alcool frelatés sur le marché.

Dans ce communiqué, ces départements soutiennent que cet état de fait dangereux pour la santé de nos populations nécessite la prise de décisions urgentes et actives.

A ce titre, ces ministres ordonnent à Messieurs les Préfets en relation avec les services déconcentrés du ministère du Commerce, au retrait, à la saisie et de la destruction des produits ci-après :

En sachets: Lemon vita cola, Old time vita , Japak jean , Double punch, Vodka plus , Black commando jean ,Topak, Grand vin de table ,Roger vodka , Beown Whiskey , Calao. En bouteille , Old time Vita.

Ci- joint le communiqué