Gendarmerie Sonfonia : première apparition d’Aliou Bah depuis sa condamnation

Le président du Mouvement démocratique libéral (MoDeL), Aliou Bah, est apparu ce mercredi 14 octobre 2026 au camp de la gendarmerie de Sonfonia, à l’occasion de la visite du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Ibrahima Sory II Tounkara. Il s’agit de sa première apparition publique depuis sa condamnation à deux ans de prison ferme, en 2024.

Sur les images de cette visite, Aliou Bah apparaît parmi les autres détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle.

On le voit également échanger en tête-à-tête avec le garde des Sceaux, dans un contexte marqué par les inquiétudes suscitées par les malaises signalés chez certains détenus après des exercices physiques intensifs.

Cinq jours après le transfert des 217 bénéficiaires de la grâce présidentielle du camp militaire de Kalia à celui de la gendarmerie de Sonfonia, le ministre de la Justice s’est rendu sur place pour s’enquérir de leurs conditions de formation, d’hébergement et de prise en charge.

Les bénéficiaires suivent un stage de 45 jours consacré à l’encadrement civique et à la préparation à la réinsertion sociale. La formation se déroule à l’École nationale des sous-officiers de la Gendarmerie nationale, sous la supervision des services de la Justice militaire et de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion.

Au cours de sa visite, Ibrahima Sory II Tounkara a notamment examiné les conditions d’hébergement, de restauration et les installations destinées à la formation des stagiaires. Selon le ministère de la Justice, ce dispositif vise à renforcer leur encadrement civique et à faciliter leur réintégration dans la société.

Incarcéré depuis décembre 2024, Aliou Bah a été condamné à deux ans de prison ferme pour « offense et diffamation » à l’égard du chef de l’État. Son apparition intervient alors que les conditions de formation des bénéficiaires de la grâce présidentielle font l’objet d’une attention particulière, à la suite des malaises rapportés parmi certains d’entre eux.