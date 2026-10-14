Octobre Rose : le CHU Donka lance une campagne de dépistage gratuit pour 400 professionnelles de santé

Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Donka a lancé, ce mercredi 14 octobre 2026, une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, à l’intention de son personnel féminin. Placée sous le thème « Protéger celles qui soignent », cette initiative se poursuivra jusqu’au vendredi 16 octobre et vise environ 400 femmes travaillant au sein de l’établissement.

Médecins, infirmières, personnels administratifs, techniciennes et autres professionnelles de santé sont concernées par cette campagne organisée dans le cadre d’Octobre Rose. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’un dépistage tout en les sensibilisant à l’importance de la prévention.

Lors de la cérémonie de lancement, Dr Djénaba Souaré, directrice des affaires médicales par intérim, a rappelé que les femmes de l’hôpital consacrent leur quotidien à la prise en charge des patients, parfois au détriment de leur propre santé. « Chaque jour, les femmes de notre hôpital soignent, accompagnent, rassurent et consacrent leurs énergies aux autres. Mais au milieu de toutes ces responsabilités, elles peuvent parfois oublier leur propre santé. Alors, permettez-moi de poser cette question : qui prend soin de celles qui prennent soin des autres ? », a-t-elle déclaré.

Pour elle, cette campagne doit rappeler aux travailleuses qu’elles méritent la même attention que celle qu’elles accordent quotidiennement aux patients. Elle a également insisté sur la nécessité de garantir la confidentialité des examens et une orientation adaptée aux femmes qui auront besoin d’examens complémentaires. « À vous, mes chères consœurs et collègues, je voudrais adresser un message simple : ne vous oubliez pas dans le soin des autres. Votre santé compte, votre vie compte et votre bien-être compte », a-t-elle lancé.

Pour Mamadou Aliou Bah, administrateur général par intérim du CHU Donka, cette initiative vise à attirer l’attention des femmes sur la nécessité de prendre soin de leur propre santé. « Nous nous occupons de la population dans son entièreté, mais qu’en est-il de notre personnel féminin ? Donc, mettons-la au cœur de ce symbole mondial cette fois-ci, avec le slogan : “Protégeons nos soignantes” que vous êtes », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que les femmes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’hôpital et dans leurs familles, au risque parfois de négliger leur propre bien-être. « Prioriser les autres n’est pas synonyme de s’oublier », a-t-il insisté, avant d’encourager les travailleuses à profiter de cette campagne.

L’administrateur général par intérim a également souligné l’importance du dépistage précoce dans la lutte contre le cancer. Il a, par ailleurs, plaidé pour que les structures sanitaires soient mieux équipées pour détecter ces maladies à temps.

À l’origine de cette initiative, la Direction des affaires médicales souhaite accorder une attention particulière à la santé des femmes qui contribuent quotidiennement au fonctionnement de l’établissement. Dre Traoré Aminata, coordinatrice médicale à la Direction des affaires médicales et coordinatrice du projet, explique que cette campagne concerne toutes les catégories professionnelles féminines de l’hôpital.

« Dans notre structure, la couche féminine représente le noyau du fonctionnement de nos systèmes. Tous les jours, dans toutes les catégories professionnelles confondues, elles sont sur le terrain, qu’elles soient administratives, soignantes, hygiénistes, techniques, toutes se battent sur la même cause : la prise en charge efficace des patients », a-t-elle expliqué.

Elle rappelle que certaines femmes hésitent encore à se faire dépister, notamment par peur d’être stigmatisées, en raison du coût des examens ou du manque de temps lié à leurs activités professionnelles. « Il y en a même qui peuvent avoir le courage au début et, à la fin, désistent, par peur d’être stigmatisées, par le coût financier ou par l’indisponibilité professionnelle », a-t-elle souligné.

Face à ces difficultés, elle invite les femmes à accorder davantage d’importance à leur santé. « Soigner, c’est notre vocation, mais prendre soin de nous, c’est une priorité », a-t-elle déclaré.

Présent à la cérémonie de lancement, Professeur Bangaly Traoré, coordonnateur du projet de lutte contre le cancer du sein en Guinée, a insisté sur l’importance de consulter dès l’apparition de signes inhabituels. Le spécialiste estime que la lutte contre ces maladies nécessite l’implication de tous. « La responsabilité est à tous les niveaux. Quand on dit système de santé, c’est de la communauté à la plus haute autorité du pays. Donc, les responsabilités sont partagées et, dans la lutte contre la maladie, chaque individu de la société devra contribuer à sa façon pour lutter contre la maladie », a-t-il affirmé.

Il a également rappelé que les professionnels de santé ne sont pas épargnés par ces maladies et doivent, eux aussi, se soumettre régulièrement aux examens de dépistage. « Nous ne sommes pas à l’abri de ces maladies, qu’elles soient infectieuses ou qu’elles soient des maladies chroniques, de cancer, de diabète, d’hypertension. Nous ne sommes pas à l’abri, nous sommes des humains », a-t-il déclaré.

Selon les chiffres avancés par le coordinateur, environ 400 femmes sont ciblées par la campagne. Au deuxième jour des préparatifs du dépistage, près de 150 femmes avaient déjà été examinées, a-t-il indiqué.

Partenaire du CHU Donka depuis plus de 20 ans, Labonet Guinée a également exprimé son soutien à cette campagne de sensibilisation et de dépistage.

Son directeur commercial, Henry Élysée Wanko, a salué une initiative qui contribue à renforcer la prévention et à favoriser une meilleure prise en charge des patientes. « Aujourd’hui, nous savons tous que le cancer du sein fait partie des préoccupations de la santé publique. […] Je pense que cette journée, vous allez en profiter pour pouvoir poser un diagnostic beaucoup plus précoce pour une meilleure prise en charge », a-t-il déclaré.

Il a réaffirmé la disponibilité de son entreprise à accompagner l’hôpital dans ses efforts en faveur de la santé des femmes.

Prévue du 14 au 16 octobre, cette campagne permettra aux professionnelles de santé du CHU Donka de bénéficier gratuitement d’activités de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.

À travers le thème « Protéger celles qui soignent », les organisateurs veulent rappeler que les femmes qui consacrent leur quotidien à la santé des autres doivent également veiller à leur propre santé.