Guinée : Mamadi Doumbouya accorde une grâce présidentielle à 312 autres détenus

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a accordé une grâce présidentielle à 312 détenus, à travers un décret signé ce mercredi 14 octobre 2026.

Les bénéficiaires avaient été condamnés par différentes juridictions du pays pour des infractions variées, notamment le vol, le vol aggravé, l’abus de confiance, le stellionat, la complicité de vol, le charlatanisme et le recel.

Selon les dispositions du décret, la mise en œuvre de cette mesure de clémence est assortie d’une condition : les bénéficiaires devront suivre un stage d’encadrement civique préparatoire à la réinsertion, d’une durée de 30 jours.

Les modalités d’organisation de ce stage seront précisées par un arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, et du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense nationale.

Cette nouvelle mesure intervient alors que 217 autres bénéficiaires d’une grâce présidentielle ont récemment entamé un stage d’encadrement civique de 45 jours.