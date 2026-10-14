Cancer du sein chez les hommes : le Pr Bangaly Traoré évoque 80 cas enregistrés depuis 2007 en Guinée

Chaque année, le mois d’octobre est consacré à la sensibilisation au cancer du sein. En Guinée, les campagnes mettent principalement l’accent sur les femmes, pourtant les hommes peuvent également être touchés par cette maladie, même si les cas sont rares.

Le professeur Bangaly Traoré, coordonnateur du projet de lutte contre le cancer du sein en Guinée, rappelle que cette maladie ne concerne pas uniquement les femmes’. Selon lui, les hommes représentent entre 1 et 2 % des personnes atteintes du cancer du sein.

« Le cancer du sein touche les deux sexes. L’homme est atteint dans une proportion de 1 à 2 %. Donc, quand on dit cancer du sein, ce n’est pas exclusivement la femme, mais les hommes aussi peuvent être atteints », explique-t-il.

Pour le spécialiste, la prédominance des cas chez les femmes justifie l’orientation des campagnes de sensibilisation vers cette catégorie. « La stratégie est commune, mais la femme est atteinte dans une proportion de plus de 98 % des cas. Donc, la santé des femmes ne joue pas avec ça. Sur les 2 500 personnes atteintes annuellement du cancer du sein, il y a environ 2 415 femmes », précise le Pr Bangaly Traoré.

Le spécialiste souligne également que les hommes ne sont pas épargnés par cette maladie. Il rappelle que le service de cancérologie a enregistré des cas de cancer du sein chez les hommes depuis sa création. « Le service de cancérologie à une série de 80 cas de cancer du sein chez l’homme depuis sa création en 2007.»

Pour prévenir la maladie et favoriser la détection précoce, il insiste sur l’importance de l’auto-examen et des consultations médicales.

« L’auto-examen, ça se fait aussi sur l’homme », rappelle-t-il.

À travers ce rappel, le spécialiste souligne l’importance de ne pas limiter la sensibilisation au cancer du sein aux seules femmes, même si elles restent les principales victimes de cette maladie.