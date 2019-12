Wakriya AC : Décès de deux joueurs et des cas critiques suite à un accident de la circulation…

Après son match de la sixième journée contre le Loubha à Kindia, le Wakriya AC a été victime d’un accident de la circulation pendant qu’il regagnait Conakry ce lundi 30 décembre 2019, à Manéah dans Coyah. Un drame qui a coûté la vie, pour l’instant, au milieu de terrain Aboubacar Camara et à la nouvelle recrue Alfred Kargbo.

Nous apprenons ce matin une autre triste nouvelle dans le milieu sportif guinéen. Battue à Kindia hier soir par le Loubha FC, l’équipe du Wakriya AC de Boké regagnait Conakry pour son match suivant, quand elle fut victime d’un accident de la circulation à Manéah dans la préfecture de Coyah.

Selon la note de la cellule de communication du club, le bus transportant l’équipe et le staff technique du club roulait sur sa voie, lorsqu’il a fini sa course dans la queue d’un camion immobilisé en plein cœur de la route, sans aucun indicateur de détresse, aux environs de 23h. Le camion en question transportait du bois et était en panne depuis des heures à cet endroit.

Ce malheureux drame coûte la vie à Aboubacar Camara, milieu de terrain du club et international guinéen qui s’est révélé au public la saison dernière, après des prestations exceptionnelles. L’autre victime se nomme Alfred Kargbo, de nationalité sierra-léonaise, une récente recrue du club de Boké.

Selon les dernières informations, Issiaga Camara, défenseur central et international U20 guinéen, (titulaire au tournoi UFOA U20 Zone A 2019) est dans un état très critique. Cependant, le gardien Amadou Koumbassa et le capitaine Ibrahima SORY Doumbouya ont eux, de légères blessures et hors de danger.