Gestion budgétaire : qui sont les 31 contrôleurs financiers nommés par Mariama Ciré Sylla ?

La ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, vient de nommer 31 contrôleurs financiers dans le cadre du renforcement du suivi des dépenses publiques. Ces cadres seront déployés auprès de la Présidence de la République, de la Primature, des différents ministères ainsi que de plusieurs institutions publiques.

Leur nomination a été officialisée par l’arrêté A/2026/909/MEFB/DNCF/CAB/SGG, signé le jeudi 29 octobre 2026, sur proposition du directeur national du Contrôle financier.

Les responsables désignés auront pour mission de veiller à la régularité des opérations financières au sein de leurs structures d’affectation. Ils seront notamment chargés de s’assurer que l’exécution des budgets et les opérations de comptabilité publique respectent les règles et procédures en vigueur.

À travers ces nominations, le département de l’Économie et des Finances entend renforcer le dispositif de contrôle au sein de l’administration et assurer une meilleure surveillance de l’utilisation des ressources publiques.

Voici les 31 cadres nommés ainsi que les structures auxquelles ils sont affectés :

1. Présidence de la République

Nafissatou Hawa Diane, matricule 275019C.

2. Primature

Diarraké Condé, matricule 202025G.

3. Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme

Florent Soumah, matricule 277874Z.

4. Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation

Fodé Fofana, matricule 228537J.

5. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile

Abdoulaye Diaré, matricule 262927A.

6. Ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger

Almamy Samory Diallo, matricule 244811X.

7. Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget

Mamadou Touré, matricule 312375F.

8. Ministère du Plan, de la Coopération internationale et du Développement

Mariama Ciré Sylla, matricule 304914G.

9. Ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique

Mamadouba Fodé Soumah, matricule 302098F.

10. Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale

Mamadouba Youla, matricule 313109F.

11. Ministère de l’Agriculture

Ousmane Kébé, matricule 310643Z.

12. Ministère de l’Élevage

Habibatou Fofana, matricule 253095A.

13. Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime

Gnépou Angéline Délamou, matricule 284288P.

14. Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique

Hawa Bangoura, matricule 276154L.

15. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Rokia Bayo, matricule 226797M.

16. Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle

Mamadou Binta Barry, matricule 296712W.

17. Ministère de l’Industrie et du Commerce

Mariama Ciré Diallo, matricule 207899Y.

18. Ministère de l’Environnement et du Développement durable

Mamadi Nabé, matricule 262887Y.

19. Ministère des Mines et de la Géologie

Madalo Sow, matricule 210483C.

20. Ministère des Infrastructures

Rosaline Zoumangui, matricule 223144L.

21. Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire

Olsen Loua, matricule 301968T.

22. Ministère des Transports

Fatoumata Bobo Diallo, matricule 244613C.

23. Ministère de l’Énergie

Mamoudou Kaba, matricule 306227W.

24. Ministère de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures

Lansana Diallo, matricule 263807E.

25. Ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation

Fodé Mohamed Diaby, matricule 229424F.

26. Ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités

Haby Cissé Bâ, matricule 197343J.

27. Ministère de la Jeunesse

Maïmouna Barry, matricule 251737C.

28. Ministère des Sports

Lamine Baldé, matricule 227765D.

29. Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat

Aboubacar Sylla, matricule 244767G.

30. Secrétariat général du Gouvernement

Oumou Condé, matricule 244705N.

31. Secrétariat général des Affaires religieuses

Kéma Camara, matricule 202044Z.