Gestion budgétaire : qui sont les 31 contrôleurs financiers nommés par Mariama Ciré Sylla ?

La ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, vient de nommer 31 contrôleurs financiers dans le cadre du renforcement du suivi des dépenses publiques. Ces cadres seront déployés auprès de la Présidence de la République, de la Primature, des différents ministères ainsi que de plusieurs institutions publiques.
Leur nomination a été officialisée par l’arrêté A/2026/909/MEFB/DNCF/CAB/SGG, signé le jeudi 29 octobre 2026, sur proposition du directeur national du Contrôle financier.
Les responsables désignés auront pour mission de veiller à la régularité des opérations financières au sein de leurs structures d’affectation. Ils seront notamment chargés de s’assurer que l’exécution des budgets et les opérations de comptabilité publique respectent les règles et procédures en vigueur.
À travers ces nominations, le département de l’Économie et des Finances entend renforcer le dispositif de contrôle au sein de l’administration et assurer une meilleure surveillance de l’utilisation des ressources publiques.
Voici les 31 cadres nommés ainsi que les structures auxquelles ils sont affectés :
1. Présidence de la République
Nafissatou Hawa Diane, matricule 275019C.
2. Primature
Diarraké Condé, matricule 202025G.
3. Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme
Florent Soumah, matricule 277874Z.
4. Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation
Fodé Fofana, matricule 228537J.
5. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile
Abdoulaye Diaré, matricule 262927A.
6. Ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger
Almamy Samory Diallo, matricule 244811X.
7. Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget
Mamadou Touré, matricule 312375F.
8. Ministère du Plan, de la Coopération internationale et du Développement
Mariama Ciré Sylla, matricule 304914G.
9. Ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique
Mamadouba Fodé Soumah, matricule 302098F.
10. Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale
Mamadouba Youla, matricule 313109F.
11. Ministère de l’Agriculture
Ousmane Kébé, matricule 310643Z.
12. Ministère de l’Élevage
Habibatou Fofana, matricule 253095A.
13. Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime
Gnépou Angéline Délamou, matricule 284288P.
14. Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique
Hawa Bangoura, matricule 276154L.
15. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Rokia Bayo, matricule 226797M.
16. Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle
Mamadou Binta Barry, matricule 296712W.
17. Ministère de l’Industrie et du Commerce
Mariama Ciré Diallo, matricule 207899Y.
18. Ministère de l’Environnement et du Développement durable
Mamadi Nabé, matricule 262887Y.
19. Ministère des Mines et de la Géologie
Madalo Sow, matricule 210483C.
20. Ministère des Infrastructures
Rosaline Zoumangui, matricule 223144L.
21. Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire
Olsen Loua, matricule 301968T.
22. Ministère des Transports
Fatoumata Bobo Diallo, matricule 244613C.
23. Ministère de l’Énergie
Mamoudou Kaba, matricule 306227W.
24. Ministère de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures
Lansana Diallo, matricule 263807E.
25. Ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation
Fodé Mohamed Diaby, matricule 229424F.
26. Ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités
Haby Cissé Bâ, matricule 197343J.
27. Ministère de la Jeunesse
Maïmouna Barry, matricule 251737C.
28. Ministère des Sports
Lamine Baldé, matricule 227765D.
29. Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat
Aboubacar Sylla, matricule 244767G.
30. Secrétariat général du Gouvernement
Oumou Condé, matricule 244705N.
31. Secrétariat général des Affaires religieuses
Kéma Camara, matricule 202044Z.