À travers une série de décrets lus à la télévision nationale ce lundi 16 mars 2026, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs hauts cadres au ministère de l’Économie, des Finances et du Budget. Ces responsables viennent renforcer l’équipe de la ministre Mariama Ciré Sylla.

Parmi les principales nominations, Dr Mamoudou Touré est maintenu au poste de secrétaire général du département. Nana Youssef Teninké Diaré est nommée cheffe de cabinet.

Au titre des conseillers, Thierno Amadou Bah est désigné conseiller principal, tandis qu’Abou Djoumessi occupe les fonctions de conseiller juridique. Ibrahima Kamara est nommé conseiller chargé des questions de finances publiques, Émilie Bernadette Léno conseillère chargée de la qualité des dépenses, et Adama Souaré conseiller chargé des questions fiscales. Kadiatou Dinah Sampil est, quant à elle, nommée conseillère chargée de mission.

Au niveau des directions, Mamadou Saliou Diallo est nommé directeur général du Bureau de stratégie et de développement, assisté de Ibrahima Lincoln Camara en qualité de directeur général adjoint. Aboubacar Diakité prend la tête de la Direction nationale des financements.

Mamady Mariam Traoré est nommé directeur général du budget, avec Soua Doré comme directrice générale adjointe. Mamy Traoré est désigné directeur général du contrôle des marchés publics.

Djenabou Boiro Diallo est nommée directrice générale du patrimoine de l’État et des investissements privés, tandis qu’Ibrahima Kalil Gueye prend la direction du Fonds spécial d’investissement. Aïssatou Yariatou Camara est nommée directrice générale des investissements publics et du système intégré de gestion.

Mamadou Barry est désigné secrétaire exécutif de la cellule technique de suivi des programmes et de la réforme des finances publiques.