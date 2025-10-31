En marge de la réunion du Comité de pilotage du Guinea Business Forum (GBF), qu’il a présidée ce vendredi 30 octobre 2025, le Premier ministre Bah Oury a salué l’engagement des participants à soutenir le secteur privé, qu’il considère comme un levier essentiel de la transformation économique du pays.

Soulignant la volonté de son gouvernement d’accompagner l’entrepreneuriat national à travers la transparence, la performance et la responsabilité partagée, le chef du gouvernement a rappelé que l’avenir économique de la Guinée repose sur la coopération entre l’État et les acteurs du secteur privé.

« Le secteur privé doit être à la fois acteur, bénéficiaire et garant de la transformation nationale, tandis que l’État doit continuer à être facilitateur, régulateur et accompagnateur du développement », a-t-il affirmé.

Bah Oury a ensuite insisté sur le rôle central de la stabilité économique dans la préservation de la stabilité politique et sociale du pays. « Ensemble, nous devons faire de la Guinée un pôle de stabilité. Stabilité avant tout économique. Si nous n’avons pas la stabilité économique, peu ou prou, de manière différée, la stabilité politique en sera affectée. Et si la stabilité politique est compromise, c’est la stabilité sociale qui le sera également. D’où la nécessité pour nous tous de comprendre que nos intérêts sont liés. »

Le Premier ministre a également mis l’accent sur l’importance du dialogue national dans la construction d’une société forte et inclusive. « Le politique, l’économie, les actes sociaux… Nous devons avoir une société qui discute, qui dialogue et qui met en avant l’intérêt global de l’ensemble de notre communauté. Les pays qui progressent sans vacarme sont ceux qui ont cette capacité à organiser un dialogue constructif, responsable et exigeant, sans pour autant tomber dans la compromission avec quelque force que ce soit. »

Abordant la question de la diversification économique, Bah Oury a mis en garde contre une dépendance excessive à l’exploitation minière. « Rares sont les pays qui se sont développés durablement en se limitant à l’exploitation minière. La rente minière seule n’a jamais conduit à l’industrialisation ni au progrès partagé », a-t-il prévenu.

En conclusion, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de transformer en profondeur l’économie nationale et de faire du Guinea Business Forum un cadre permanent de concertation entre l’État et le secteur privé, au service d’une Guinée plus stable, inclusive et prospère.