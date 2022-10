Aboubacar Sidiki Diakité avait jusque là, affiché une sérénité à la barre. Mais ce lundi, l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara a semblé être déstabilisé par les avocats de ses co-accusés.

Après cinq jours à la barre, Toumba Diakité semblait avoir le contrôle de la situation, disons. A compter du jour de sa première audition et les autres jours qui ont suivi, il s’est expliqué avec beaucoup d’éloquence et arguments plus ou moins logiques. Mais ce lundi quelque chose a changé.

Toumba Diakité s’est employé à poser lui-même des questions aux avocats au lieu de répondre comme cela est de coutume. Il s’est rétracté parfois sur des explications pour ne pas répondre à certaines questions ou il a refusé de répondre de façon »catégorique ».

Toumba Diakité s’est également montré nerveux et fatigué devant le tribunal. Toutefois, son avocat estime que les avocats de ses co-accusés ne font que de la répétition.

«Nous ne voyons aucune question pertinente. Ce ne sont que des répétitions et vous verrez lorsque nous allons revenir à la charge… On va vous démontrer avec des éléments du dossier à l’appui que tout ce que notre client a eu à dire ici, c’est de la vérité», a déclaré Me Lancinet Sylla.

L’audience est renvoyée au mardi 1er novembre 2022.