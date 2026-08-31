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Université Gamal Abdel Nasser : voici la liste de 445 candidats déclarés admis au concours d’accès à la FSTS

Abdoul Malick DIALLO
1 min de lecture

Les résultats du concours d’accès à la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé (FSTS) de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry sont désormais disponibles.

Au total, 445 candidats ont été retenus dans les différentes filières de formation, notamment les sciences infirmières, obstétricales et paramédicales, l’odontologie, les sciences pharmaceutiques et biologiques ainsi que les sciences médicales.

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Pour l’université, ces résultats constituent une étape importante dans le renforcement des capacités de formation des futurs professionnels de santé et, à terme, dans le développement du système sanitaire guinéen.

Consultez ci-dessous l’intégralité de la liste des admis.

Résultat Concours FSTS 2026

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