Boubacar Yacine : “Les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs de diffusion de fausses informations”

La Guinée accueille, du lundi 31 août au 2 septembre 2026, la 12ᵉ Assemblée générale de la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée. La rencontre réunit plusieurs responsables des institutions de régulation des médias de l’espace communautaire.

Cette assemblée générale intervient à la veille de la prise de la présidence de la plateforme par la Guinée, prévue ce mardi 1ᵉʳ septembre 2026.

Placée sous le thème : La régulation des réseaux sociaux face aux défis de la cybersécurité et de la prévention de la cohésion sociale : quels mécanismes harmonisés pour l’UEMOA et la Guinée ?, cette 12ᵉ assemblée générale s’intéresse à une problématique devenue centrale dans le paysage médiatique, alors que les plateformes numériques occupent une place croissante dans la diffusion de l’information.

Dans son discours d’ouverture, Boubacar Yacine Diallo, président de la Haute autorité de la communication (HAC) et futur président de la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’UEMOA et de la Guinée, a mis l’accent sur les enjeux liés à l’utilisation des réseaux sociaux. « Le thème que nous avons choisi porte sur la régulation des réseaux sociaux. Comme vous le savez, ils sont devenus incontournables. Mais en même temps, ils sont devenus des vecteurs de diffusion de fausses informations, de discours de haine et des propos susceptibles de troubler l’ordre public. Autant ils sont utiles, autant ils peuvent être nuisibles lorsque leur usage est illicite, parfois involontairement, parfois naïvement. »

Pour le président de la HAC, l’enjeu consiste désormais à parvenir à une approche commune entre les différents régulateurs afin de mieux encadrer l’utilisation de ces plateformes et de limiter les dérives. « Nous devons donc harmoniser nos positions pour combattre les discours de haine, pour combattre la désinformation et pour promouvoir tous ceux qui veulent en faire un bon usage. »

S’adressant au ministre Garde des Sceaux, présent à la cérémonie, Boubacar Yacine Diallo a également sollicité la transmission d’un message de reconnaissance aux autorités guinéennes pour leur soutien à la HAC. « Monsieur le ministre Garde des Sceaux, je vous prie de transmettre toute notre reconnaissance au gouvernement, au chef de l’État, pour les appuis dont la HAC a bénéficié, et tout en espérant que cet appui va s’accroître. »

À travers cette rencontre, les régulateurs de l’espace UEMOA et de la Guinée entendent ainsi renforcer leur coopération autour des défis posés par les réseaux sociaux, notamment la désinformation, les discours de haine et les contenus susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.