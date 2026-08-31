Éliminatoires FIBA 2027 : le Syli Basket enchaîne un deuxième succès et se rapproche de la qualification

La Guinée a terminé son deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 sur note « positive ». Opposé au Cameroun ce dimanche 30 août, le Syli Basket s’est imposé largement (90-67), bouclant cette quatrième fenêtre avec un bilan de deux victoires et une défaite.

Après un revers concédé d’entrée face au Soudan du Sud, la sélection guinéenne a parfaitement réagi en remportant ses deux dernières rencontres de cette fenêtre qualificative. Face au Cameroun, les hommes de Corey Alan Frazier ont livré une prestation solide pour décrocher un succès important dans la course au Mondial après la victoire jeudi dernier face au Cap-Vert (81-61)

Ces deux victoires permettent au Syli Basket de totaliser 15 points au compteur et de rester au contact du leader du groupe E, à seulement une longueur. Une dynamique qui rapproche la Guinée d’une qualification pour la Coupe du monde FIBA 2027 prévue au Qatar.

Les Guinéens disputeront leurs dernières rencontres des éliminatoires en février prochain avec l’ambition de valider définitivement leur billet pour le rendez-vous mondial.