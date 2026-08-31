Conakry : saisie de 725 grammes de cocaïne dissimulés dans des cartons de thé

Les autorités guinéennes poursuivent leurs opérations contre le trafic de stupéfiants sur l’ensemble du territoire national. Ce lundi 31 août 2026, l’Office central antidrogue (OCAD) a présenté une saisie de 725 grammes de cocaïne, dissimulés dans de petits cartons de thé Achoura qui devaient être acheminés vers la France. D’autres substances prohibées ont également été découvertes.

Selon Abdoulaye Sangaré, commissaire divisionnaire de police et directeur central de l’OCAD, cette opération a été rendue possible grâce au travail de filature et au renforcement de la vigilance des services spécialisés.

« ​L’office Central Anti drogue a découvert 0,725 kg (725 grammes) de cocaïne dissimulée dans de petits paquets de thé Achoura à destination de la France. La Brigade de recherche du l’OCAD a exploité des numéros de téléphone pour interpeller le nommé Oumar Kaba, le déposant du colis incriminé. », a-t-il expliqué.

Interrogé par les services compétents, Oumar Kaba, présenté comme le mis en cause dans cette affaire, a reconnu être le propriétaire du colis tout en affirmant ignorer que les cartons de thé contenaient de la cocaïne.

« C’était ses colis qu’on a envoyés. Un jour, il m’a appelé en me disant que le thé que j’achète n’est pas de la première qualité. Il m’a dit qu’il a la première qualité à la maison. J’ai dit qu’il n’y a pas de problème, puisque je ne connais pas la différence entre la première et la deuxième qualité. Je suis passé chez lui, il m’a donné le thé et je l’ai envoyé à l’agence. C’est le samedi que les agents m’ont interpellé. », a-t-il déclaré.

Le directeur central de l’OCAD a indiqué que les personnes mises en cause dans cette affaire seront mises à la disposition des juridictions compétentes afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.