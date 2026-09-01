UBA Guinée accompagne les familles avec son Prêt Scolaire jusqu’à 30 millions GNF

Publireportage – À l’approche de la rentrée scolaire, les dépenses liées à la scolarité des enfants représentent un poste important pour de nombreuses familles. Afin d’accompagner ses clients dans la préparation de cette période, UBA Guinée lance son Prêt Scolaire, une solution de financement permettant de bénéficier de jusqu’à 30 000 000 GNF.

À travers cette offre, UBA Guinée entend permettre aux parents de mieux anticiper et financer les différentes dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, tout en bénéficiant d’un remboursement adapté pouvant aller jusqu’à 10 mois.

Jusqu’à 30 millions GNF pour préparer sereinement la rentrée

Le Prêt Scolaire UBA offre aux clients éligibles la possibilité d’obtenir un financement pouvant atteindre 30 millions GNF pour faire face aux dépenses scolaires.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la banque d’apporter des solutions concrètes aux besoins quotidiens de sa clientèle et d’accompagner les familles lors des moments importants de l’année.

L’offre est disponible du 1er septembre au 31 décembre 2026 dans les agences UBA Guinée.

Une solution simple et accessible

Les clients intéressés peuvent se rapprocher dès maintenant des agences UBA Guinée afin de se renseigner sur les conditions d’éligibilité et d’effectuer leur demande de financement.

Avec cette nouvelle campagne, UBA Guinée réaffirme sa volonté d’être aux côtés de ses clients et de leur proposer des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Prêt Scolaire UBA : jusqu’à 30 000 000 GNF, remboursables sur une durée allant jusqu’à 10 mois.

UBA – Africa’s Global Bank.