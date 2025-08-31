Le Milo FC réussit une belle opération financière et perd tout de même deux talents promoteurs.

Après un Championnat d’Afrique des Nations remarquable avec le Syli Local, ponctué par une sélection en équipe première, Bachir Bangoura et Alhassane Bangoura quittent les Bleu et Blanc de Kankan pour deux destinations différentes. Alhassane Bangoura prend la direction d’Alger et Bachir quant à lui pose ses valises au Soudan.

Alhassane Bangoura rejoint Aloba en Algérie

Le Surnommé “Nainggolan”, Alhassane Bangoura, milieu de terrain âgé de 21 ans, s’est engagé pour trois (3) saisons avec le champion d’Algérie. Son transfert au Mouloudia Club d’Alger est estimé à 200 000 euros. En Algérie et dans ce club, le milieu de terrain de 21 ans évoluera aux côtés de son coéquipier du Syli Local, Mohamed Saliou Bangoura (Aloba), auteur d’un début ont été étincelants au Mouloudia.

Bachir Bangoura signe au Soudan

De son côté, Aboubacar Bachir Bangoura a signé au Soudan avec Al Merreikh Sporting Club.

Âgé de 19 ans, l’international guinéen s’est engagé lui aussi pour trois saisons, pour un transfert estimé à 400 000 dollars, avec une prime à la signature de 80 000 dollars, rapportent certaines sources médiatiques.

Bachir retrouve aussi son compatriote, Moussa Moïse Camara arrivé dans le club soudanais il y a quelques jours.

Après le départ d’Abdoulaye Yonta Camara, la saison dernière vers la Tanzanie, ces deux autres talents quittent le navire du club de la savane. Entre manne financière et projet sportif, le Milo FC doit impérativement se renforcer pour se maintenir au top de l’élite guinéenne.