Coupe du monde 2026 : le Sénégal s’offre l’Irak et relance ses chances de qualification

La troisième et ultime journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 se poursuit sur le sol américain. Au programme de ce vendredi 25 juin, le Sénégal a disputé son match de qualification face à l’Irak, à Toronto, au Canada. Une rencontre largement dominée par les Lions de la Teranga qui se sont imposés 5-0.

Après un début de compétition compliqué marqué par deux défaites, le Sénégal s’est relancé face à l’Irak dans une rencontre décisive. Condamnés à l’exploit, les Sénégalais ont vite pris l’avantage sur les Irakiens avec l’ouverture du score d’Habib Diarra à la 4ᵉ minute.

En seconde période, les hommes de Pape Thiaw poursuivent sur le même rythme et s’offrent un festival de buts. Grâce à un doublé de Pape Gueye et aux réalisations d’Ismaïla Sarr et d’Idrissa Ndiaye, les Lions de la Teranga s’imposent 5-0.

Un succès important qui relance les chances de qualification des Sénégalais, dans l’obligation de réaliser un sans-faute avec une large différence de buts. Car la victoire seule ne suffisait pas pour espérer une place qualificative parmi les meilleurs troisièmes.

Sadio Mané et ses coéquipiers terminent à la troisième place du groupe I et devront désormais attendre les résultats dans les autres groupes pour connaître leur sort.

À l’heure actuelle, ils occupent la 5ᵉ place du classement des huit meilleurs troisièmes de la compétition.