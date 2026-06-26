Cas Aliou Bah : le MoDeL prend acte de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et salue un « verdict sans équivoque »

Quelques heures seulement après la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO ordonnant la libération de son président, Aliou Bah, le parti MoDeL a réagi à travers un communiqué publié ce vendredi 26 juin 2026.

Dans ce document, la Direction nationale du MoDeL indique « prendre acte de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO, rendue en son audience du 25 juin 2026 dans l’affaire qui oppose M. Mamadou Aliou BAH à l’État guinéen. »

Le parti estime que cette décision de la juridiction communautaire consacre un tournant majeur dans ce dossier judiciaire. « Ce verdict de la plus haute juridiction communautaire établit sans équivoque l’innocence du Président Aliou BAH, arbitrairement condamné et détenu à la Maison Centrale de Conakry depuis 18 mois », affirme le communiqué.

MoDEl a également exprimé sa gratitude à l’endroit de l’équipe de défense ainsi qu’à toutes les personnes ayant soutenu son leader tout au long de la procédure judiciaire. « Le MoDeL remercie l’ensemble de ses avocats et de ses soutiens. Leurs efforts, prières et sacrifices pour le triomphe des valeurs de Justice et de Liberté, méritent honneur et reconnaissance. »

Cette réaction intervient au lendemain de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO qui a estimé que les droits de Aliou Bah avaient été violés et a ordonné sa libération, tout en condamnant l’État guinéen à lui verser une indemnisation.

Poursuivi pour offense et diffamation à l’encontre du chef de l’État, Aliou Bah avait été condamné à deux ans de prison ferme. Détenu depuis le 6 janvier 2025 à la Maison centrale de Conakry, le président du MoDeL avait interjeté appel devant la Cour d’appel de Conakry.

Parallèlement à cette procédure nationale, ses avocats avaient saisi la Cour de justice de la CEDEAO afin de dénoncer des violations de ses droits fondamentaux. C’est cette requête qui a conduit à la décision rendue le 25 juin 2026.