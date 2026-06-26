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Cas Aliou Bah : le MoDeL prend acte de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et salue un « verdict sans équivoque »

Abdoul Malick DIALLO
2 min de lecture
Aliou Bah, leader du MoDeL

Quelques heures seulement après la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO ordonnant la libération de son président, Aliou Bah, le parti MoDeL a réagi à travers un communiqué publié ce vendredi 26 juin 2026.

Dans ce document, la Direction nationale du MoDeL indique « prendre acte de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO, rendue en son audience du 25 juin 2026 dans l’affaire qui oppose M. Mamadou Aliou BAH à l’État guinéen. »

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Le parti estime que cette décision de la juridiction communautaire consacre un tournant majeur dans ce dossier judiciaire. « Ce verdict de la plus haute juridiction communautaire établit sans équivoque l’innocence du Président Aliou BAH, arbitrairement condamné et détenu à la Maison Centrale de Conakry depuis 18 mois », affirme le communiqué.

MoDEl a également exprimé sa gratitude à l’endroit de l’équipe de défense ainsi qu’à toutes les personnes ayant soutenu son leader tout au long de la procédure judiciaire. « Le MoDeL remercie l’ensemble de ses avocats et de ses soutiens. Leurs efforts, prières et sacrifices pour le triomphe des valeurs de Justice et de Liberté, méritent honneur et reconnaissance. »

Cette réaction intervient au lendemain de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO qui a estimé que les droits de Aliou Bah avaient été violés et a ordonné sa libération, tout en condamnant l’État guinéen à lui verser une indemnisation.

Poursuivi pour offense et diffamation à l’encontre du chef de l’État, Aliou Bah avait été condamné à deux ans de prison ferme. Détenu depuis le 6 janvier 2025 à la Maison centrale de Conakry, le président du MoDeL avait interjeté appel devant la Cour d’appel de Conakry.

Parallèlement à cette procédure nationale, ses avocats avaient saisi la Cour de justice de la CEDEAO afin de dénoncer des violations de ses droits fondamentaux. C’est cette requête qui a conduit à la décision rendue le 25 juin 2026.

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