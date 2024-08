Lors de l’Assemblée Générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel ce samedi 31 août 2024, Marc Yombouno, figure de proue du parti, s’est exprimé fermement sur les récentes déclarations attribuées à un conseiller du président du CNT, Abdel Kader Condé qu’il accuse d’avoir déformé ses propos.

Marc Yombouno a réaffirmé la position du RPG Arc-en-ciel concernant l’avant-projet de Constitution proposé par le CNT. “Nous nous sommes alignés derrière la déclaration des Forces vives de Guinée, qui, jusqu’à preuve du contraire, rejettent cet avant-projet de Constitution”, a-t-il rappelé. Il a précisé que cette position reste inchangée et qu’elle concerne avant tout les militants et sympathisants du parti.

Cependant, l’ancien ministre du Commerce s’est dit surpris par l’interprétation erronée de ses propos par Abdel Kader Condé, qui aurait suggéré que l’appel à rejeter la Constitution s’adressait à l’ensemble du peuple guinéen. “Nous donnons des recommandations à nos militants, pas à tout le peuple”, a-t-il clarifié, insistant sur le fait que ses paroles ont été mal interprétées.

Ce membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel n’a pas mâché ses mots en dénonçant ce qu’il considère comme une attaque personnelle. Pour lui, Abdel Kader Condé, qui était autrefois proche du RPG, semble aujourd’hui agir en ennemi du parti, ce qu’il juge “très grave”. “Il tournait ici dans tous les bureaux. Abdel Kader Condé, qui a été assistant de Claude Kory Kondiano, se dit aujourd’hui conseiller du président du CNT. Il ne faudrait pas que d’anciens RPGistes, des jeunes que le professeur Alpha Condé a aidés, deviennent aujourd’hui des ennemis du parti.”

Marc Yombouno a également exprimé ses préoccupations quant à l’avenir du pays, soulignant l’importance de la loyauté et de la constance en politique. “Aujourd’hui, ceux qui disent Oui et demain Non mettent en péril le développement de la Guinée”, a-t-il averti, ajoutant que “l’homme, c’est la conviction, l’homme, c’est la parole, l’homme, c’est la voie de la vérité.”