Les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale guinéenne, ont provoqué des inondations soldées parfois par des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Évoquant les causes de cette situation, le vice-président de l’UFDG, Kalemodou Yansané, a porté des accusations contre les dirigeants actuels.

« Les inondations ne datent pas d’aujourd’hui. Nous avons raison de nous en préoccuper. Chaque jour, nous analysons les raisons et les causes profondes de cette situation. Les personnes fortunées, les nouveaux riches du pays, ont construit des immeubles partout où il y avait des parcelles de rétention des eaux pluviales. Ils n’ont pas limité leurs constructions aux seuls bassins ; ils ont construit sur des zones naturelles de drainage de l’eau. Allez à Belvédère, de gauche à droite, jusqu’à Simambossia, tout est construit. Allez à Yattaya, à Bonfi et à Dabondi, tout est occupé. L’eau trouvera son chemin. Le grand marché de Dabondi est construit sur un bassin de rétention des eaux pluviales. Il y a deux ou trois ans, une famille a été emportée par la boue à cet endroit. Le marché est toujours là, mais les sinistrés sont encore présents », a fustigé Kalemodou Yansané en marge de l’assemblée générale hebdomadaire de l’UFDG, tenue ce samedi 31 août 2024.

L’ancien député à l’Assemblée nationale déplore aussi le laxisme des autorités face à cette situation qui préoccupe plus d’un. « À chaque occasion, les autorités font de grandes promesses, hélas, jamais suivies. Ces inondations ne se limitent pas aux bâtiments mais s’étendent également aux routes. Pour ceux qui empruntent aujourd’hui les routes, c’est un calvaire”.