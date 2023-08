Le porte-parole du gouvernement de la transition, est intervenu ce jeudi 31 août 2023, dans l’émission Mirador. Ousmane Gaoual Diallo a fait le bilan des différentes réalisations et indiqué les projections du Cnrd pour le reste de la transition.

Le 5 septembre prochain marquera le second anniversaire de la prise du pouvoir du CNRD. Plusieurs acteurs estiment que les engagements du président de la transition pris lors de son discours n’ont pas été suivis à la lettre. Certains estiment que les réalisations sont minimes par rapport à l’engagement. Une affirmation que dément le porte-parole du gouvernement. Selon Ousmane Gaoual Diallo, il y a eu des progrès dans tous les secteurs.“Dire qu’il y a un écart entre les objectifs assignés au départ et les réalisations ça il faut relativiser”.

Sur le plan sécuritaire le ministre indique qu’il y a eu des améliorations par rapport aux années antérieures, mais tout n’est pas réglé. Dans le domaine de la justice le porte parole du gouvernement a déclaré qu’il n’y a pas de prisonniers politiques en Guinée et il considère cela comme un progrès en matière du respect des droits de l’Homme.

“Sur les droits de l’Homme, une des choses qu’on regarde c’est : est-ce qu’il y a des prisonniers politiques ? La réponse est non ! Donc c’est l’un des progrès. Est-ce que pour autant tous les problèmes liés aux droits de l’homme sont réglés ? Non ! Notre pays est plus avancé sur les questions des droits de l’homme que plusieurs d’autres, mais cela dépend de comment vous regardez.”

Pour Ousmane Gaoul Diallo, “l’existence des gouvernements” se justifie par l’amélioration de façon continue la situation de leurs pays sans pour autant avoir la prétention de tout régler, car cela n’est pas possible.

Les autorités de la transition comptent consolider les acquis, accélérer les différentes étapes du chronogramme et puis renforcer la cohésion sociale et le dialogue.

“De façon synthétique, voici les trois axes sur lesquels nous allons travailler. Maintenant pour les détails, le conseil des ministres d’aujourd’hui nous en dira plus avec le discours du chef de l’État et les nouvelles orientations. Ce qui est clair, notre conseil interministériel qui a eu lieu mardi dernier, a été spécialement consacré aux travaux de Simandou. Ce qui a abouti à la signature d’un accord cadre avec le consortium et c’est certainement ce qui va dominer une bonne partie du conseil des ministres aujourd’hui et on écoute le discours du chef de l’État qui va fixer les orientations de cette nouvelle entrée”, a-t-il laissé entendre.