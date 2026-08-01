Route nationale Coyah-Kindia : un camion chargé de ciment ravagé par un incendie à Kaka

Un incendie spectaculaire s’est produit ce samedi 1er août 2026 sur la route nationale Coyah-Kindia. Selon les informations recueillies, un camion transportant du ciment, en provenance de Coyah et à destination de Kindia, a pris feu aux environs de 12 heures au niveau du barrage de Kaka.

Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée dans cet incident. Toutefois, le véhicule a été entièrement calciné par les flammes.

Malgré la mobilisation des citoyens présents sur les lieux ainsi que l’intervention des agents de sécurité, le feu s’est rapidement propagé, rendant impossible le sauvetage du camion.

L’incident a également fortement perturbé la circulation sur cet axe très fréquenté. L’immobilisation du camion en pleine chaussée a provoqué un important embouteillage, avec un long bouchon observé dans les deux sens de la circulation.

Contacté par Guinée360, un usager qui se trouvait sur place au moment des faits a confirmé que le camion ne transportait pas de produits pétroliers, contrairement aux inquiétudes suscitées par l’ampleur des flammes.

Pour l’heure, les causes exactes de cet incendie restent inconnues. Une enquête pourrait permettre de déterminer l’origine de ce sinistre.