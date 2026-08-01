Guinée : Mamadi Doumbouya s’accorde quelques jours de repos en Grèce

La présidence de la République de Guinée a annoncé, ce samedi 1er août 2026, le départ en congé annuel du chef de l’État, Mamadi Doumbouya.

Selon un communiqué du Cabinet civil de la Présidence, le président guinéen quittera le pays à compter du lundi 3 août 2026 pour un séjour de repos en Grèce, où il sera accompagné de sa famille.

« Son Excellence Mamadi Doumbouya, Président de la République, Chef de l’État, accompagné de sa famille, se rendra en Grèce pour quelques jours de repos, au terme d’une intense mobilisation au service de la Nation et de la conduite des grands chantiers de la Refondation pour le bien-être de nos populations », indique le communiqué.

La Présidence précise également qu’un cérémonial de départ est prévu ce lundi à 10 heures à l’Aéroport international Ahmed-Sékou-Touré de Conakry. Les autorités et invités sont conviés à prendre part à cette cérémonie.