Au lendemain des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale guinéenne dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2025, le Gouvernement s’est exprimé à travers un communiqué officiel. Il dresse un premier bilan provisoire et exprime sa solidarité aux victimes.

« Le Gouvernement de la République de Guinée a appris avec une profonde tristesse les pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Conakry dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025 », indique le communiqué.

Selon les premières informations disponibles, les intempéries ont causé la mort de plus de sept (7) personnes et provoqué de nombreux sinistres dans plusieurs quartiers de la capitale.

En cette circonstance douloureuse, le Gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et réaffirme sa compassion ainsi que sa solidarité envers toutes les victimes de cette tragédie.

Face à la récurrence de ces phénomènes extrêmes, l’exécutif appelle les populations à faire preuve d’une vigilance accrue en cette saison des pluies, à respecter les consignes de sécurité, et à suivre attentivement les bulletins et alertes des services météorologiques.

Par ailleurs, des instructions ont été données aux services compétents pour porter assistance aux familles touchées, et pour renforcer les dispositifs de prévention et de secours dans les zones les plus exposées.

Le Gouvernement affirme rester pleinement mobilisé aux côtés des citoyens, et réitère son engagement à protéger les vies humaines et les biens face aux effets du changement climatique.

À noter que cette communication gouvernementale intervient alors que plusieurs témoignages recueillis sur le terrain évoquent une dizaine de morts enregistrés seulement à Conakry.